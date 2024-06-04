Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemotor Tewas Usai Terlindas Truk, Sopir Jadi Tersangka

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |03:02 WIB
Pemotor Tewas Usai Terlindas Truk, Sopir Jadi Tersangka
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

MUAROJAMBI - Seorang pria di Marosebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi terlindas truk saat melintas di jalan raya di kawasan Talangduku, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi.

Korban yang merupakan karyawan dari salah satu perusahaan swasta tewas saat mencoba mendahului truk tersebut.

"Korban atas nama Randi, warga RT 14, Desa Talangduku, Marosebo, Kabupaten Muarojambi, Jambi," ujar Kanit Reskrim Polsek Marosebo, Ipda Teguh Santiko Prasetyo, Senin (3/6/2024).

Dia menceritakan, saat kejadian korban dengan mengendarai sepeda motornya mencoba menyalip dari sisi kanan truk.

Namun tiba-tiba, truk yang sama melintas satu arah tersebut membelok kiri. Tak ayal, korban yang mencoba mendahului tersebut terjatuh tepat dibawah truk.

