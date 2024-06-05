Gempa M5,7 Guncang Nias Selatan, Getarannya Terasa sampai Padang Pariaman

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 mengguncang Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Rabu (5/6/2024), pukul 18.16 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, gempa dirasakan di sejumlah wilayah hingga Padang Pariaman.

BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 0.42 LU dan 98.50 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 78 km Tenggara Nias Selatan, Sumut pada kedalaman 57 km.

“Info Gempa Mag:5.7, 05-Jun-24 18:16:14 WIB, Lok:0.42 LU,98.50 BT (78 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:57 Km,” tulis BMKG lewat akun media sosial resminya, Rabu (5/6/2024).