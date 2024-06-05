Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Gempa M5,7 Guncang Nias Selatan, Getarannya Terasa sampai Padang Pariaman

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |18:51 WIB
Gempa M5,7 Guncang Nias Selatan, Getarannya Terasa sampai Padang Pariaman
BMKG
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 mengguncang Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Rabu (5/6/2024), pukul 18.16 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, gempa dirasakan di sejumlah wilayah hingga Padang Pariaman.

BMKG melaporkan episenter gempa terletak pada koordinat 0.42 LU dan 98.50 BT, atau tepatnya berlokasi pada jarak 78 km Tenggara Nias Selatan, Sumut pada kedalaman 57 km.

 BACA JUGA:

“Info Gempa Mag:5.7, 05-Jun-24 18:16:14 WIB, Lok:0.42 LU,98.50 BT (78 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:57 Km,” tulis BMKG lewat akun media sosial resminya, Rabu (5/6/2024).

Halaman:
1 2
      
