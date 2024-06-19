Advertisement
INTERNATIONAL

Ternyata Ini Penyebab Mengapa Korea Utara dan Korea Selatan Tidak Bisa Bersatu

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |13:19 WIB
TERNYATA ini penyebab mengapa Korea Utara dan Korea Selatan tidak bisa bersatu. Pasalnya, keduanya sudah bermusuhan sejak tahun 1945.

Hal itu terjadi pada tanggal 27 Desember 1945 menjadi saksi bagi pembagian Semenanjung Korea menjadi dua bagian, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Semenanjung Korea, yang melintang sekitar 1.100 kilometer dari daratan Asia hingga Samudra Pasifik. Lantas apa penyebabnya kedua negara itu tidak bisa bersatu?

Ternyata ini penyebab mengapa Korea Utara dan Korea Selatan tidak bisa bersatu dikarenakan perang dingin antar Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Selama berabad-abad sebelum perpecahan, semenanjung ini merupakan satu kesatuan Korea, yang diperintah oleh beberapa generasi kerajaan dinasti. Diduduki oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905 dan secara resmi dianeksasi lima tahun kemudian, Korea merasa kesal di bawah pemerintahan kolonial Jepang selama 35 tahun—hingga akhir Perang Dunia II, ketika Korea terbagi menjadi dua negara dimulai.

“Insiden yang menjadi pemicunya adalah keputusan yang dibuat—sebenarnya, tanpa keterlibatan Korea—antara Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk membagi Korea menjadi dua zona pendudukan,” kata Michael Robinson, profesor emeritus Studi dan Sejarah Asia Timur di Indiana University , yang telah banyak menulis tentang Korea modern dan sejarahnya.

Halaman:
1 2
      
