Tabrak Truk, 2 Pemotor Berboncengan Tewas Mengenaskan

PALANGKARAYA - Dua pengendara motor berboncengan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tewas setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sebuah dump truck dari arah berlawanan.

Kedua korban yang terdiri dari pria dan wanita tewas akibat mengalami luka di bagian kaki dan kepala. Peristiwa kecelakaan maut yang merenggut korban jiwa terjadi di Jalan Tjilik Riwut kilometer 19 Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad kedua korban menggunakan mobil ambulans relawan untuk dibawa ke kamar jenazah RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya guna dilakukan visum.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Palangkaraya Iptu Eko Nurhanto mengatakan, dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, kecelakaan terjadi pada pukul 4.30 pagi berawal saat mobil dump truck yang dikemudikan Kusnadi (34) dari arah bundaran besar Palangkaraya hendak menuju ke arah Kabupaten Katingan.

Dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai Kongo (40) berboncengan dengan rekannya Yanti (37). Diduga karena situasi masih gelap dan dalam kecepatan tinggi motor mengalami oleng dan masuk lajur sebelah kanan.