Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tabrak Truk, 2 Pemotor Berboncengan Tewas Mengenaskan

Ade Sata , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |01:01 WIB
Tabrak Truk, 2 Pemotor Berboncengan Tewas Mengenaskan
Kecelakaan motor di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Foto: Ade Sata)
A
A
A

PALANGKARAYA - Dua pengendara motor berboncengan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tewas setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sebuah dump truck dari arah berlawanan.

Kedua korban yang terdiri dari pria dan wanita tewas akibat mengalami luka di bagian kaki dan kepala. Peristiwa kecelakaan maut yang merenggut korban jiwa terjadi di Jalan Tjilik Riwut kilometer 19 Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Dua pengendara motor berboncengan tewas setelah motor yang dikendarainya bertabrakan dengan sebuah dump truck.

Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi jasad kedua korban menggunakan mobil ambulans relawan untuk dibawa ke kamar jenazah RSUD Doris Sylvanus Palangkaraya guna dilakukan visum.

Kanit Gakkum Satlantas Polresta Palangkaraya Iptu Eko Nurhanto mengatakan, dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, kecelakaan terjadi pada pukul 4.30 pagi berawal saat mobil dump truck yang dikemudikan Kusnadi (34) dari arah bundaran besar Palangkaraya hendak menuju ke arah Kabupaten Katingan.

Dari arah berlawanan muncul sepeda motor yang dikendarai Kongo (40) berboncengan dengan rekannya Yanti (37). Diduga karena situasi masih gelap dan dalam kecepatan tinggi motor mengalami oleng dan masuk lajur sebelah kanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement