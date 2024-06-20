Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Heboh Beredar Foto 15 Polisi Jadi DPO, Ini Faktanya

Aminurasid , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |06:01 WIB
Heboh Beredar Foto 15 Polisi Jadi DPO, Ini Faktanya
Viral 15 polisi jadi DPO (Foto: Aminurasid)
MEDAN - Sebuah foto berisikan wajah 15 personel Polrestabes Medan yang menyandang status DPO beredar luas di media sosial.

Terkait dengan hal ini, Polda Sumatera Utara memastikan jika 15 orang itu sudah dipecat dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024 dengan status disersi (indispliner).

Dalam foto yang beredar, 14 pria tampak mengenakan pakaian dinas Polri dan 1 lainnya mengenakan kemeja putih dengan status sebagai DPO karena meninggalkan dinas dari kesatuan Polrestabes Medan.

Namun faktanya, mereka sudah dipecat dari Polri dan tidak lagi menyandang status sebagai personel kepolisian.

Mereka dipecat karena tidak menjalankan tugas selama lebih dari 30 hari berturut - turut. Bahkan, ada beberapa personel yang sudah disidang tindak pidana dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan dalam kasus pencurian dan penyalahgunaan narkotika.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, dari 15 personel Polrestabes Medan yang sudah dipecat tersebut, beberapa di antaranya memang terlibat dalam tindak pidana dan kemudian sudah dihukum penjara usai menjalani sidang pidana umum.

Topik Artikel :
polri DPO Polisi Jadi DPO viral
