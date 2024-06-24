Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M2,7 Guncang Gorontalo Utara Dini Hari Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |03:38 WIB
Gempa M2,7 Guncang Gorontalo Utara Dini Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,7 mengguncang Gorontalo Utara, Gorontalo, Senin (24/6/2024), dini hari ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 02:44 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:2.7, 24-Jun-2024 02:44:40WIB, Lok:1.08LU, 122.51BT (51 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO), Kedlmn:31 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )

      
