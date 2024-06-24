JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 2,7 mengguncang Gorontalo Utara, Gorontalo, Senin (24/6/2024), dini hari ini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung sekitar pukul 02:44 WIB.
BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
"#Gempa Mag:2.7, 24-Jun-2024 02:44:40WIB, Lok:1.08LU, 122.51BT (51 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO), Kedlmn:31 Km #BMKG," tulis BMKG.
