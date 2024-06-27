PKS Rayu Perindo Usung Aman, Angela Tanoesoedibjo: Kami Merasa Ajakan di DKI Itu Penting

JAKARTA - Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo merespons ajakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait sikap politik di Pilkada DKI Jakarta 2024 untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman (Aman).

Ia menekankan bahwa nantinya apapun keputusan Partai Perindo di Pilgub Jakarta akan diambil demi kebaikan warga Jakarta.

"Kami merasa ajakan di DKI penting dan kami tentunya akan terus membuka komunikasi dan keputusan itu akan diambil supaya dengan kebaikan bersama dan kebaikan warga Jakarta," kata Angela kepada wartawan di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024).

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menerima kedatangan petinggi Partai Perindo yang diwakili Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo di DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.