HOME NEWS NEWS

Rayu Perindo Dukung Aman, Presiden PKS: Mudah-mudahan Bergabung dalam Koalisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |20:06 WIB
Rayu Perindo Dukung Aman, Presiden PKS: Mudah-mudahan Bergabung dalam Koalisi
Pertemuan petinggi Perindo dan PKS (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menerima kedatangan petinggi Partai Perindo yang diwakili Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo di DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (27/6/2024) sore.

Dalam kesempatan itu, Syaikhu merayu Perindo bergabung koalisi mengusung pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacagub/Bacawagub) Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Mohammad Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024.

"Tentu kami menawarkan karena kemarin PKS juga mengungkapkan untuk DKI itu Pak Anies-Pak Mohammad Sohibul Iman, kami sekaligus mengajak Perindo mudah-mudahan bergabung dalam koalisi ini," kata Syaikhu dalam jumpa pers.

