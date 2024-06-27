Rayu Perindo Dukung Aman, Presiden PKS: Mudah-mudahan Bergabung dalam Koalisi

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menerima kedatangan petinggi Partai Perindo yang diwakili Ketua Harian Nasional I DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo di DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (27/6/2024) sore.

Dalam kesempatan itu, Syaikhu merayu Perindo bergabung koalisi mengusung pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacagub/Bacawagub) Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Mohammad Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024.

"Tentu kami menawarkan karena kemarin PKS juga mengungkapkan untuk DKI itu Pak Anies-Pak Mohammad Sohibul Iman, kami sekaligus mengajak Perindo mudah-mudahan bergabung dalam koalisi ini," kata Syaikhu dalam jumpa pers.