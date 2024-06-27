PKS: Pertemuan dengan Perindo Tak Hanya Bahas Pilkada Tapi Bersinergi Selesaikan Masalah Bangsa

JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa pertemuan dengan petinggi Partai Perindo yang diwakili Ketua Harian Nasional I Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo bukan hanya membahas Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia melainkan untuk mencari titik temu dan bersinergi menyelesaikan berbagai masalah bangsa.

Diketahui, pertemuan itu berlangsung tertutup di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Kamis (27/6/2024).

"Yang lain juga kami sangat bersyukur dalam perbincangan tadi bukan hanya terbatas masalah Pilkada, tapi insyaallah akan berusaha mencari titik temu dan bersinergi menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa secara bersama sama pada masa akan datang," kata Syaikhu.

Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo berharap komunikasi dengan PKS terus terjalin untuk membangun Indonesia bersama-sama.

"Kami dari DPP Partai Perindo hari ini bersyukur sekali karena bisa diterima dengan baik dengan penghormatan yang luar biasa, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden PKS terkait hal-hal yang kita bicarakan cair sekali di ruangan kurang lebih satu jam," kata Angela saat jumpa pers.

"Ini adalah ruang silahturahmi dan kami harapkan bahwa komunikasi akan terus terjalin antara kedua partai ini ke depan bagaimana bisa membangun Indonesia bersama sama," tambahnya.