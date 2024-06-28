Advertisement
HOME NEWS NEWS

Audiensi dengan Kemnaker Soal Korban Diskriminasi Perusahaan di Jakut, Ini Harapan RPA Perindo

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |20:45 WIB
Audiensi dengan Kemnaker Soal Korban Diskriminasi Perusahaan di Jakut, Ini Harapan RPA Perindo
DPP RPA Perindo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) melakukan audiensi dengan pihak pejabat di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada Kamis 27 Juni 2024.

Audiensi tersebut membahas tentang tahapan dan konsekuensi perusahaan eksport ikan PT SLT yang telah mendapatkan nota dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Utara, untuk memberikan hak-hak ketenagakerjaan kepada Nursiyah perempuan yang diduga dikriminalisasi di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Ketua Bidang Hukum DPP RPA Partai Perindo, Amriyadi Pasaribu mengatakan, dalam pertemuan tersebut setelah melihat nota dari Dinas Tenaga Kerja, perusahaan SLT terbukti melakukan pelanggaran norma.

"Pelanggaran norma, pelanggaran tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, tidak membayar sesuai UMP Jakarta itu sudah keluar notanya," kata Amriyadi.

Jika PT SLT tidak segera melaksanakan tanggungjwab sesuai nota pada waktu yang ditentukan, Kemenaker akan turun tangan melakukan tindakan hukum.

"Kalau misalnya pelanggaran norma dalam nota tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka akan ada sanksi berupa penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kemenaker bisa perusahaan dilakukan pidana. Yaitu pidananya itu ada sanksinya," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
