INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Sambangi Markas Demokrat, Waketum Perindo Sebut Sama-Sama Punya Visi Rangkul Generasi Muda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |21:06 WIB
Sambangi Markas Demokrat, Waketum Perindo Sebut Sama-Sama Punya Visi Rangkul Generasi Muda
Partai Perindo sambangi Kantor DPP Partai Demokrat (Foto: MNC Media/Aziz Indra)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Sianipar buka suara terkait silaturahmi partai Perindo yang menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Silaturahmi yang digelar pada Selasa (2/7/2024) itu menurutnya menemukan satu visi yang sama.

"Jadi ada kesamaan bahwa mengakomodir dan memafasilitasi generasi muda Indonesia berikutnya," kata Michael, Selasa.

Michael lantas menyebut bahwa Angela Tanoesoedibjo kini menjabat sebagai Ketua Harian I DPP Partai Perindo. Hal ini tak jauh berbeda seperti di Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sosok Mas Ketum AHY dan Mbak Angela ini sosok politisi muda yang harapannya semakin banyak bisa mewarnai politik nasional," kata dia.

Apalagi, jelasnya, kini Indonesia tengah menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk mencapai itu maka generasi muda harus turut serta mengambil peran. 

"Kita tahu menuju Indonesia Emas 2045 akan bergantung pada bonus demokrasi yang dimiliki oleh bangsa kita dan itu adalah 70 persen penduduknya adalah usia produktif, usia muda dan partai kami dari Perindo dan Demokrat ingin mengedepankan agenda pemuda Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo berkunjung ke kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 2 Juli. Angela tiba untuk melakukan silaturahmi politik.

