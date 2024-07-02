Ketum Demokrat dan Ketua Harian Nasional Perindo Bertemu, Ini yang Dibahas

JAKARTA - Jajaran pengurus Partai Perindo menyambangi Kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (2/7). Adapun pertemuan itu disebut sebagai agenda silaturahmi politik.

Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo sempat bertemu empat mata dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Usai pertemuan keduanya, Angela berharap partainya bisa menjalin komunikasi politik dengan Demokrat.

"Terkait kemungkinan-kemungkinan kita berkolaborasi karena kebetulan kami sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat," kata Angela, Selasa (2/7/2024).

Adapun kolaborasi yang dimaksud Angela ialah kerja sama kedua partai dalam menyongsong Pilkada 2024. Terbukanya ruang komunikasi ini diharapkan dapat menjadi sinergi antara kedua partai.