Bertemu Demokrat, Waketum Perindo: Ada Banyak Hal yang Bisa Dipelajari

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Sianipar menyebut Partai Demokrat adala partai bersejarah dan kuat. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan kedua partai yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Selasa (2/7/2024).

"Kami melihat Partai Demokrat adalah partai yang sudah memiliki sejarah dan partai mapan, punya kekuatan," kata Michael, Selasa (2/7/2024).

Oleh karenanya, Perindo mengapresiasi diterima kunjungannya. Lewat komunikasi yang dibuka, Perindo pun berharap bisa belajar banyak untuk membuat Partai Perindo semakin kuat..

"Kelihat ada banyak hal yang harapannya bisa kami pelajari jika diizinkan, supaya kami bisa belajar juga untuk partai kami biar partai kamu juga semakin kuat," ungkap dia.