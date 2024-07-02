Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kritik Keras, Joe Biden Peringatkan Keputusan Mahkamah Agung AS Soal Kekebalan Hukum Donald Trump Jadi Preseden yang Berbahaya

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:52 WIB
Kritik Keras, Joe Biden Peringatkan Keputusan Mahkamah Agung AS Soal Kekebalan Hukum Donald Trump Jadi Preseden yang Berbahaya
Presiden AS Joe Biden peringatkan keputusan Mahkamah Agung soal kekebalan hukum Donald Trump akan menjadi preseden berbahaya (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (1/7/2024), mengkritik keputusan Mahkamah Agung AS mengenai kekebalan presiden yang dianggap sebagai kemenangan saingannya dalam pemilu, mantan Presiden Donald Trump. Biden menyebut keputusan ini sebagai preseden berbahaya yang merugikan warga Amerika.

Dalam sambutannya yang tenang dan terukur dari Gedung Putih, Biden mengatakan keputusan itu berarti kemungkinan besar Trump tidak akan diadili sebelum pemilu 5 November karena perannya dalam upaya membatalkan hasil pemilu 2020.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung AS pada Senin (1/7/2024) memutuskan bahwa Trump tidak dapat dituntut atas tindakan apa pun yang berada dalam kewenangan konstitusionalnya sebagai presiden, namun bisa juga karena tindakan pribadi, dalam sebuah keputusan penting yang mengakui untuk pertama kalinya segala bentuk kekebalan presiden dari penuntutan.

“Bangsa ini didirikan berdasarkan prinsip bahwa tidak ada raja di Amerika. Masing-masing dari kita sama di hadapan hukum. Tidak seorang pun, tidak seorang pun yang kebal hukum. Bahkan presiden Amerika Serikat pun tidak,” kata Biden, dikutip Reuters.

Dia menegaskan dengan keputusan pada Senin (1/7/2024, hal itu akan berubah secara mendasar.

Biden mencalonkan diri kembali melawan Trump dan sangat kritis terhadap tindakan saingannya terkait penggerebekan Capitol AS pada 6 Januari 2021 oleh para pendukung Trump, yang mempercayai klaim palsu Trump bahwa ia telah memenangkan pemilu 2020.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/18/3075928/joe_biden-C3KW_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Gugur, Joe Biden: Hari Baik Bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038430/perjalanan-politik-kamala-harris-dari-jaksa-distrik-hingga-wapres-as-PNbAAbYU2T.jpg
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038230/raih-2-000-suara-kamala-harris-dapat-dukungan-kuat-dari-delegasi-partai-demokrat-untuk-jadi-capres-as-hJhpp3Gg2t.jpg
Raih 2.000 Suara, Kamala Harris Dapat Dukungan Kuat dari Delegasi Partai Demokrat untuk Jadi Capres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038163/netanyahu-ucapkan-terima-kasih-kepada-joe-biden-atas-persahabatan-selama-40-tahun-tvSfOalv92.jpg
Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037967/hunter-biden-putra-kedua-presiden-as-joe-biden-yang-tak-pernah-kering-skandal-YAZDOXNMzS.jpg
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037951/kisah-sedih-beau-biden-putra-tertua-presiden-as-joe-biden-yang-meninggal-akibat-kanker-otak-pNnUCpwPIo.jpg
Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement