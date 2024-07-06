Usut Kematian Afif Maulana, Polda Sumbar Buka Posko Pengaduan

PADANG - Polda Sumatera Barat membuka posko pengaduan dan pengumpulan data atau informasi terkait penemuan mayat Afif Maulana (13) di bawah jembatan Kuranji Padang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menyebut lewat hotline itu, agar masyarakat bisa memberikan seluruh informasi terkait penemuan mayat di bawah jembatan Kuranji Padang.

"Bagi masyarakat yang akan memberikan data dan informasi serta petunjuk yang diketahui secara langsung terkait dengan kasus kematian Afif Maulana dipersilahkan mendatangi Polda Sumbar lantai 4 Ditreskrimum Polda Sumbar," ujarnya, Jumat 5 Juli 2024.

Selain itu, kata dia, masyarakat juga bisa menghubungi di Hotline 08116669007 dan 0895607345098.

Kata Dwi, Polda Sumbar terus melakukan penyelidikan terkait penemuan mayat atas nama Afif Maulana di bawah jembatan Kuranji.