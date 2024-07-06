4.500 Warga Mengungsi Akibat Banjir Rob di Karawang, 3 Rumah Roboh Diterjang Air Laut

KARAWANG - Sedikitnya 4.500 warga Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat harus mengungsi karena permukiman mereka diterjang banjir rob laut utara, Sabtu (6/7/24) dini hari. Sebanyak 1.800 rumah tergenang air setinggi setengah meter.

Kepala Desa Cemara Jaya, Rudi Saniyaga mengatakan bajir rob diketahui menerjang desanya sejak Jumat 5 Juli 2024 malam sekitar pukul 21.30 WIB.

Awalnya warga dikejutkan dengan derasnya air laut masuk ke pemukiman warga. Sebanyak 3 rumah warga langsung roboh karena tembok rumahnya hancur diterjang rob.

"Warga sedang didalam rumah tiba-tiba ada air laut masuk kedalam rumah dengan deras. Kemudian banjir menggenangi setiap rumah setinggi 50 cm," Rudi.

Menurut Rudi, warga mengungsi ke kantor desa dan rumah yang aman dari rob.