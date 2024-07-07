Viral Video Pedagang Cuanki-Juru Parkir Ngamuk di Jalan Diponegoro Bandung

BANDUNG - Sebuah video berisi peristiwa keributan di depan Museum Geologi, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, viral di media sosial (medsos). Dalam video terlihat tiga pemuda yang merupakan pedagang cuanki dan juru parkir mengamuk.

Mereka memukuli tiga pemuda yang berada di lokasi tersebut. Ketiga korban mengalami luka lebam, memar, dan pendarahan dihidung. Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 5 Juli 2024, dini hari.

Admin akun media sosial Instagram yang mengunggah video itu menulis keterangan, pedagang cuanki tersebut tak hanya menganiaya pembeli. Mereka juga menghentikan pengendara yang melintasi lokasi tersebut.

Selain video, @bandungterkini juga mengunggah foto-foto korban yang mengalami sejumlah luka memar di pelipis, hidung, dan leher.

"(Pelaku) berhentiin orang dan main pukul. Kemudian, pembeli lagi makan juga dipukulin sama komplotannya," tulis admin akun medsos tersebut.

Kapolsek Cibeunying Kaler Kompol Firdaus membenarkan peristiwa pengeroyokan diduga dilakukan pedagang cuanki dan tukang parkir yang terjadi pada Jumat 5 Juli 2024 tersebut.

"Kejadian Jumat sekitar jam 4.30 WIB di depan Museum Geologi," kata Kapolsek Cibeunying Kaler, Minggu (7/7/2024).