Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Video Pedagang Cuanki-Juru Parkir Ngamuk di Jalan Diponegoro Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |12:44 WIB
Viral Video Pedagang Cuanki-Juru Parkir Ngamuk di Jalan Diponegoro Bandung
Viral pedagang mengamuk di Bandung (Foto: Agus Warsudi)
A
A
A

BANDUNG - Sebuah video berisi peristiwa keributan di depan Museum Geologi, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, viral di media sosial (medsos). Dalam video terlihat tiga pemuda yang merupakan pedagang cuanki dan juru parkir mengamuk. 

Mereka memukuli tiga pemuda yang berada di lokasi tersebut. Ketiga korban mengalami luka lebam, memar, dan pendarahan dihidung. Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 5 Juli 2024, dini hari.

Admin akun media sosial Instagram yang mengunggah video itu menulis keterangan, pedagang cuanki tersebut tak hanya menganiaya pembeli. Mereka juga menghentikan pengendara yang melintasi lokasi tersebut. 

Selain video, @bandungterkini juga mengunggah foto-foto korban yang mengalami sejumlah luka memar di pelipis, hidung, dan leher.

"(Pelaku) berhentiin orang dan main pukul. Kemudian, pembeli lagi makan juga dipukulin sama komplotannya," tulis admin akun medsos tersebut.

Kapolsek Cibeunying Kaler Kompol Firdaus membenarkan peristiwa pengeroyokan diduga dilakukan pedagang cuanki dan tukang parkir yang terjadi pada Jumat 5 Juli 2024 tersebut. 

"Kejadian Jumat sekitar jam 4.30 WIB di depan Museum Geologi," kata Kapolsek Cibeunying Kaler, Minggu (7/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174308/viral-UeXj_large.jpg
Viral Bus Damri Ludes Terbakar di Tol Jatiasih Bekasi, Penumpang Panik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement