HOME NEWS NUSANTARA

Longsor di Inhil Riau, 6 Rumah Warga Rusak dan 3 Motor Hilang

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |00:03 WIB
Longsor di Inhil Riau, 6 Rumah Warga Rusak dan 3 Motor Hilang
Longsor di tepian Sungai Indragiri, Tembilahan Barat, Inhil, Riau (Foto: Okezone.com/Banda Tanjung)
PEKANBARU - Longsor akibat abrasi terjadi di tepian Sungai Indragiri, Jalan Lintas Provinsi Parit 05 dan 06, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Senin (8/7/2024) sekitar pukul 13.30 WIB.

Ada enam rumah yang rusak dan jatuh ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

“Selain rumah tiga unit sepeda motor milik warga juga hilang,” kata Kapolres Inhil, AKBP Budi Setiawan.

Rumah yang terdampak abrasi adalah milik Tarmizi, Aidit, Manda, Helmi, Iwan, dan Siti.

Dia menjelaskan bahwa salah satu tiang listrik di sekitar sungai dengan rumah korban pada pukul 13.30 WIB bergetar.

“Tidak lama saksi bernama Kasta Lane melihat orang berhamburan keluar rumah salah satu korban longsor yakni Manda. Kemudian menyusul penghuni rumah Iwan dan Aidit juga berlarian keluar rumah,” imbuhnya.

Atas hal itu warga melaporkan kejadian ke Ketua RT setempat. Ketua RT pun meminta semua warga yang berada di tepian sungai untuk mengungsi. Tidak berapa lama longsor pun terjadi,” imbuhnya.

