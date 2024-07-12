Partai Perindo Serahkan Surat Tugas Rahudman Harahap untuk Pilkada Medan 2024

MEDAN - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyerahkan surat tugas kepada Rahudman Harahap untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Medan 2024.

Surat tugas tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Wilayah Perindo Sumut, J Donna Yulietta Siagian kepada Rahudman Harahap di Kantor DPW Perindo Sumut, Jalan Cut Nyak Dhien, Kota Medan, Jumat (12/7/2024).

Sekretaris DPW Perindo Sumut, Donna Yulietta Siagian mengatakan setelah penyerahan surat tugas tersebut mereka meminta agar Rahudman segera mencari sosok bakal calon wakil serta dukungan dari partai politik lain untuk mencukupi syarat pencalonan di Pilkada Medan.

“DPP memberikan surat ini agar pak Rahudman bisa menggunakan untuk menjalin komunikasi dengan partai lain dalam membicarakan soal bakal calon wakil,” kata Donna Yulietta Siagian didampingi, Ketua Harian Ketua DPW Perindo Sumut, Chairman, Wakil Ketua DPW Perindo Sumut Iskandar dan Wakil Sekretaris Budianta Tarigan.

Donna menjelaskan, surat tugas yang diberikan oleh DPP Perindo kepada Rahudman merupakan surat tugas ke 14 kepada para bakal calon yang akan bertarung di Pilkada 2024 di Sumatera Utara.

“Khusus di Kota Medan, DPP Perindo hanya memberikan satu surat rekomendasi. Karena sejauh ini pak Rahudman yang telah melewati seluruh proses secara lengkap. Sementara di daerah lain ada yang diberikan surat tugas kepada dua orang,” sebutnya.

Diketahui, Rahudman Harahap saat ini terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain untuk maju di Pilkada Medan 2024. Selain ke Perindo, Rahudman yang kini merupakan Kader PDI Perjuangan itu juga mendaftar ke PDI Perjuangan dan PKS.