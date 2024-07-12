Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden: Harris Penuhi Syarat Jadi Presiden AS

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:16 WIB
Joe Biden: Harris Penuhi Syarat Jadi Presiden AS
Joe Biden: Harris penuhi syarat jadi Presiden (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Kamis (11/7/2024) saat konferensi pers bahwa dia tidak akan memilih Kamala Harris sebagai wakil presidennya jika Harris tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden.

Biden menyoroti karir Harris sebagai senator dan jaksa sebelum dia menjadi wakil presiden, sebagai jawaban atas pertanyaan dari seorang reporter. Ia juga mencatat bahwa ia telah melakukan advokasi yang baik untuk kebebasan reproduksi perempuan selama empat tahun terakhir.

“Dia memenuhi syarat untuk menjadi presiden,” kata Biden.

"Itulah sebabnya aku memilihnya,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Biden menghadapi tekanan yang meningkat dari rekan-rekan Demokratnya yang khawatir mengenai pencalonannya di pemilihan presiden (pilpres) AS pada Minggu (7/7/2024). Biden mencoba meredakan kekhawatiran ini dengan kampanye di negara bagian Pennsylvania yang menjadi medan pertempuran cukup penting.

Biden, 81 tahun, menghadapi semakin banyak seruan untuk mengakhiri upayanya untuk terpilih kembali setelah kinerjanya terhenti dalam debat tanggal 27 Juni dengan Donald Trump, 78 tahun dari Partai Republik, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya untuk melakukan tugasnya selama empat tahun ke depan.

Dia telah berjanji untuk tetap ikut dalam pencalonan, menolak seruan agar dia keluar dari jabatannya dan menyebutnya sebagai "omong kosong" dalam email penggalangan dana pada Sabtu (6/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/18/3075928/joe_biden-C3KW_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Gugur, Joe Biden: Hari Baik Bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038430/perjalanan-politik-kamala-harris-dari-jaksa-distrik-hingga-wapres-as-PNbAAbYU2T.jpg
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038230/raih-2-000-suara-kamala-harris-dapat-dukungan-kuat-dari-delegasi-partai-demokrat-untuk-jadi-capres-as-hJhpp3Gg2t.jpg
Raih 2.000 Suara, Kamala Harris Dapat Dukungan Kuat dari Delegasi Partai Demokrat untuk Jadi Capres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038163/netanyahu-ucapkan-terima-kasih-kepada-joe-biden-atas-persahabatan-selama-40-tahun-tvSfOalv92.jpg
Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037967/hunter-biden-putra-kedua-presiden-as-joe-biden-yang-tak-pernah-kering-skandal-YAZDOXNMzS.jpg
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037951/kisah-sedih-beau-biden-putra-tertua-presiden-as-joe-biden-yang-meninggal-akibat-kanker-otak-pNnUCpwPIo.jpg
Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement