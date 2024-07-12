Joe Biden: Harris Penuhi Syarat Jadi Presiden AS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan pada Kamis (11/7/2024) saat konferensi pers bahwa dia tidak akan memilih Kamala Harris sebagai wakil presidennya jika Harris tidak memenuhi syarat untuk menjadi presiden.

Biden menyoroti karir Harris sebagai senator dan jaksa sebelum dia menjadi wakil presiden, sebagai jawaban atas pertanyaan dari seorang reporter. Ia juga mencatat bahwa ia telah melakukan advokasi yang baik untuk kebebasan reproduksi perempuan selama empat tahun terakhir.

“Dia memenuhi syarat untuk menjadi presiden,” kata Biden.

"Itulah sebabnya aku memilihnya,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Biden menghadapi tekanan yang meningkat dari rekan-rekan Demokratnya yang khawatir mengenai pencalonannya di pemilihan presiden (pilpres) AS pada Minggu (7/7/2024). Biden mencoba meredakan kekhawatiran ini dengan kampanye di negara bagian Pennsylvania yang menjadi medan pertempuran cukup penting.

Biden, 81 tahun, menghadapi semakin banyak seruan untuk mengakhiri upayanya untuk terpilih kembali setelah kinerjanya terhenti dalam debat tanggal 27 Juni dengan Donald Trump, 78 tahun dari Partai Republik, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya untuk melakukan tugasnya selama empat tahun ke depan.

Dia telah berjanji untuk tetap ikut dalam pencalonan, menolak seruan agar dia keluar dari jabatannya dan menyebutnya sebagai "omong kosong" dalam email penggalangan dana pada Sabtu (6/7/2024).