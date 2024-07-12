Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Puspomad Dalami Dugaan Prajurit TNI yang Ikut Bakar Rumah Wartawan di Karo

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:55 WIB
Puspomad Dalami Dugaan Prajurit TNI yang Ikut Bakar Rumah Wartawan di Karo
Kadispenad, Brigjen Kristomei Sianturi (foto: TNI AD)
JAKARTA - Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) berkoordinasi dengan Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan, guna mendalami dugaan keterkaitan anggota TNI dalam kasus pembakaran rumah wartawan bernama Rico Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara.

Diketahui, anak almarhum Rico juga telah melaporkan terduga pelaku tersebut ke Puspomad dengan sejumlah bukti.

"Bahwa TNI AD, dalam hal ini Puspomad akan menindak lanjuti laporan tersebut dan berkoordinasi dengan Pomdam I/BB ,karena Locus kejadian ada di wilayah Kodam I/BB," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen Kristomei Sianturi kepada wartawan, Jumat (12/7/2024).

Kristomei menjelaskan, Puspomad akan mendalami laporan tersebut. Namun, pihaknya menyarankan agar keluarga korban dapat membuat aduan ke Pomdam I/BB.

"Dan saat yang bersangkutan melapor ke posko pengaduan, diminta untuk membawa surat pengaduan di Puspomad sebagai bukti bahwa kasus ini sudah diketahui satuan atas," ucapnya.

Lebih lanjut, Kristomei menegaskan, bahwa TNI sangat terbuka mengenai kasus tersebut. Terlebih jika ada anggota yang terlibat, maka akan disanksi tegas.

Halaman:
1 2
      
