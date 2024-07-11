Polisi Sebut Penyuruh Bakar Rumah Wartawan di Karo Sudah Ditahan

MEDAN - Polisi telah menetapkan tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah seorang wartawan bernama Rico Sempurna Pasaribu, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Tersangka berinisial B alias Bulang itu pun kini sudah ditahan.

"Iya benar, sudah ditahan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat pada Polda Sumatra Utara, Kombes Hadi Wahyudi, Kamis (11/7/2024).

Hadi sebelumnya menyebut, bahwa peran tersangka B ini terungkap setelah polisi melakukan pengembangan penyidikan terhadap 2 eksekutor pembakaran yang sudah terlebih dahulu ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita melakukan analisis terhadap hubungan komunikasi antara salah seorang eksekutor, dan kita menemukan keterlibatan tersangka B dalam pembakaran itu," jelasnya.

Saat ini, kata Hadi, Polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari tahu pihak-pihak lain yang patut diduga terlibat dalam aksi pembakaran yang menewaskan Rico Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya itu.