HOME NEWS NUSANTARA

Kapolda Riau: Bhayangkara Run Bakal Jadi Agenda Nasional

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |17:45 WIB
Kapolda Riau: Bhayangkara Run Bakal Jadi Agenda Nasional
Bhayangkara Run. (Foto: Polda Riau)
A
A
A

PEKANBARU - Peserta Riau Bhayangkara Run 2024 mencapai 10 ribu orang. Dengan banyaknya minat peserta, diagendakan olahraga lari di Riau ini akan menjadi agenda nasional.

Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal mengatakan hal itu setelah Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpanrekraf) menyatakan akan menjadikan Riau Bhayangkara Run jadi agenda tahunan.

"Laporan dari Pak Gubernur dan dari Kemenpanrekraf, Insya Allah ke depan masuk dalam kegiatan nasional. Kita menyambut baik. Bayangkan hari ini 10 ribu pesertanya. Insha Allah ke depannya lebih dari itu,"ucapnya usai kegiatan Riau Bhayangkara Run, Minggu (14/7/2024).

Dia mengatakan bahwa kegiatan Riau Bhayangkara Run bukan hanya sekedar kompetesi, tetapi juga adalah untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu tampil riang gembira. Selain itu, Bhayangkara Run juga mempunyai efek domino bagi para pedagang yang laris jualannya.

"Efek yang dirasakan bukan hanya olahraga saja, tapi sektor transportasi, sektor UMKM, warung, restoran, jualanya meningkat. Tadi saya juga dapat laporan dari pihak hotel, bahwa kamar-kamar penuh," jelas mantan Kadiv Humas Polri ini.

