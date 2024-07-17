Terima Perawatan Paliatif, Pejuang Kanker Yayasan Rumah Rachel Semakin Membaik

JAKARTA - MNC Peduli melaksanakan program satu juta masker untuk pejuang kanker, di mana penyalurannya dilaksanakan melalui Yayasan Rumah Rachel, sebuah yayasan nirlaba yang memberikan pelayanan asuhan paliatif berbasis rawat rumah (homecare) secara gratis, bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang hidup dengan penyakit serius.

Asuhan atau perawatan paliatif adalah spesialiasi perawatan medis yang dikhususkan bagi pasien dengan penyakit serius, untuk mengelola rasa sakit dan gejala yang mereka alami, guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan meringankan penderitaan mereka.

Perawatan ini dilakukan dengan tindakan yang dapat meringankan penderitaan pasien baik secara fisik, emosi, spiritual, hingga finansial. Bersama MNC Peduli, Yayasan Rumah Rachel bersama Julio (11) di kawasan jalan Sawah Baru Timur, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Tampak muncul kebahagiaan dalam raut wajah Julio saat di temui oleh MNC Peduli dan Yayasan Rumah Rachel. Usai diperiksa, Julio diajak menggambar oleh perawat.

"Dengan adanya pendampingan dari kami pasien dan keluarga tidak merasa sendirian di rumah di masa-masa sulitnya mereka dengan anak kanker di rumah mereka. Ada tim kami yang selalu setiap minggu berkunjung tempat mereka dan bertanya lewat telepon," kata Rina Wahyuni selaku Head Nurse of Clinical Team Yayasan Rumah Rachel.

Adapun kondisi Julio saat ini katanya sangat cukup stabil. Usai menjalani operasi lepas kemo port dalam tubuhnya, Julio terus mendapat nutrisi dengan baik.

"Tidak ada penurunan kondisi seperti pucat berulang muntah berulang luka pasca operasi itu terjaga dengan baik dalam arti tetap higienis tidak terjadi infeksi itu yang kami perlukan," katanya.