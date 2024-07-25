Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB Peringatkan Korban Tewas Tanah Longsor Ethiopia Bisa Capai 500 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |18:32 WIB
PBB Peringatkan Korban Tewas Tanah Longsor Ethiopia Bisa Capai 500 Orang
PBB Peringatkan Korban Tewas Tanah Longsor Ethiopia Bisa Capai 500 Orang (Foto: AFP)
ETHIOPIAPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (25/7/2024), mengatakan korban tewas akibat tanah longsor di wilayah terpencil di selatan Ethiopia telah meningkat menjadi 257 orang. PBB juga memperingatkan bahwa jumlah korban bisa melonjak hingga 500 orang.

Tim penyelamat terus melakukan pencarian jenazah dan korban selamat di wilayah Kencho Shacha Gozdi yang dilanda bencana. Para penduduk setempat yang putus asa menggali lautan lumpur seringkali hanya menggunakan tangan kosong dan sekop.

“Jumlah korban tewas meningkat menjadi 257 orang pada 24 Juli,” kata badan kemanusiaan PBB OCHA dalam pernyataan yang mengutip otoritas setempat, dikutip AFP.

“Korban tewas diperkirakan akan meningkat hingga 500 orang,” lanjutnya.

OCHA mengatakan lebih dari 15.000 orang harus dievakuasi karena tingginya risiko tanah longsor lebih lanjut. Termasuk setidaknya 1.320 anak di bawah usia lima tahun dan 5.293 wanita hamil atau ibu baru.

Bantuan mulai berdatangan di daerah terpencil dan sulit dijangkau, termasuk empat truk berisi bantuan penyelamat jiwa dari Masyarakat Palang Merah Ethiopia.

Longsor ini merupakan yang paling mematikan yang pernah terjadi di Ethiopia, negara terpadat kedua di Afrika yang sering dilanda bencana terkait iklim.

 

