HOME NEWS NEWS

Gubernur Kepri Apresiasi Kepercayaan Perindo untuk Maju di Putaran Kedua: Ini Amanah yang Besar

Muhammad Farhan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |23:00 WIB
Gubernur Kepri Apresiasi Kepercayaan Perindo untuk Maju di Putaran Kedua: Ini Amanah yang Besar
Gubernur provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur provinsi Kepulauan Riau (Kepri) periode 2021-sekarang, Ansar Ahmad mengapresiasi rekomendasi Partai Perindo yang mendukungnya untuk maju kembali dalam Pilkada Gubernur Kepri 2024.

"Kita mengapresiasi Perindo karena memberikan kepercayaan kepada saya untuk kembali ikut serta mencalonkan diri sebagai Cagub periode kedua di provinsi Kepulauan Riau," ujar Ansar selepas menghadiri Mukernas Perindo, Senin (29/7/2024).

Ansar memandang rekomendasi Perindo guna maju dalam periode keduanya, sebagai amanah yang besar.

"Amanah ini tentu menjadi amanah besar yang harus saya pikul dan tentunya, tujuan akhirnya saya harus sukses kembali menjadi Gubernur di Kepri," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
