Penyebab Tanah Longsor di Kerala India

KERALA - Tanah Longsor di Kerala, India menewaskan 123 orang dan puluhan orang terluka. Petugas penyelamat berjuang keras untuk mencapai desa-desa terpencil di negara bagian Kerala, tempat dimana hujan yang paling lebat itu terjadi telah menyapu bersih wilayah tersebut. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat.

Dikutip dari The New York Times, longsor yang dipicu oleh hujan lebat dan banjir sering terjadi di India dan negara-negara Asia Selatan lainnya selama musim hujan, yang berlangsung dari bulan Juni hingga September. Hujan, yang sangat penting bagi jutaan petani, sering kali menyebabkan kerusakan yang meluas.

Kerala sangat rentan terhadap tanah longsor. Negara bagian tersebut mencatat jumlah tanah longsor tertinggi di India selama tujuh tahun yang berakhir pada tahun 2022, menurut seorang pejabat pemerintah saat itu. Di Wayanad, tanah longsor pertama terjadi sekitar pukul 2 pagi pada hari Selasa, diikuti oleh tanah longsor kedua pada pukul 4 pagi.

Perdana Menteri (PM) Narendra Modi meyakinkan pemerintah daerah bahwa pemerintah federal akan memberikan semua bantuan yang memungkinkan. "Pikiran saya bersama semua orang yang telah kehilangan orang yang mereka cintai dan doa bagi mereka yang terluka," kata Modi dalam sebuah unggahan di media sosial.

Rahul Gandhi, pemimpin oposisi India, sebelumnya mewakili Distrik Wayanad di Lok Sabha, atau majelis rendah Parlemen. Ia mengatakan pada X bahwa ia sangat sedih dan bahwa kehancuran yang terjadi di Wayanad sangat memilukan.

Pada Selasa (30/7/2024), pemerintah negara bagian mengumumkan masa berkabung selama dua hari, dan mengatakan semua acara dan perayaan publik telah ditunda.