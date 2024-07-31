Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penyebab Tanah Longsor di Kerala India 

Relita Rahel Kristiyanto , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |16:28 WIB
Penyebab Tanah Longsor di Kerala India 
Tanah Longsor di Kerala India menewaskan ratusan orang dan puluhan orang terluka (Foto: EPA)
A
A
A

KERALA - Tanah Longsor di Kerala, India menewaskan 123 orang dan puluhan orang terluka. Petugas penyelamat berjuang keras untuk mencapai desa-desa terpencil di negara bagian Kerala, tempat dimana hujan yang paling lebat itu terjadi telah menyapu bersih wilayah tersebut. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat.

Dikutip dari The New York Times, longsor yang dipicu oleh hujan lebat dan banjir sering terjadi di India dan negara-negara Asia Selatan lainnya selama musim hujan, yang berlangsung dari bulan Juni hingga September. Hujan, yang sangat penting bagi jutaan petani, sering kali menyebabkan kerusakan yang meluas.

Kerala sangat rentan terhadap tanah longsor. Negara bagian tersebut mencatat jumlah tanah longsor tertinggi di India selama tujuh tahun yang berakhir pada tahun 2022, menurut seorang pejabat pemerintah saat itu. Di Wayanad, tanah longsor pertama terjadi sekitar pukul 2 pagi pada hari Selasa, diikuti oleh tanah longsor kedua pada pukul 4 pagi. 

Perdana Menteri (PM) Narendra Modi meyakinkan pemerintah daerah bahwa pemerintah federal akan memberikan semua bantuan yang memungkinkan. "Pikiran saya bersama semua orang yang telah kehilangan orang yang mereka cintai dan doa bagi mereka yang terluka," kata  Modi dalam sebuah unggahan di media sosial.

Rahul Gandhi, pemimpin oposisi India, sebelumnya mewakili Distrik Wayanad di Lok Sabha, atau majelis rendah Parlemen. Ia mengatakan pada X bahwa ia sangat sedih dan bahwa kehancuran yang terjadi di Wayanad sangat memilukan.

Pada Selasa (30/7/2024), pemerintah negara bagian mengumumkan masa berkabung selama dua hari, dan mengatakan semua acara dan perayaan publik telah ditunda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122//ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886//kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179550//jammu_dan_kashmir-HV4o_large.jpg
Jammu dan Kashmir Peringati Hari Aksesi dengan India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3179015//ilustrasi-cimY_large.jpg
Tabrakan Bus dan Sepeda Motor Picu Kebakaran, Tewaskan Setidaknya 20 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178339//devina-BSbe_large.jpg
Gaya Glamor Davina Karamoy Hadiri Perayaan Diwali, Netizen: Gak Pernah Gagal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/205/3178318//dikha_aura_farming-ct9X_large.JPG
Dikha Aura Farming Tembus Layar Bollywood!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement