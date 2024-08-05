Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Militer Umumkan Pemerintahan Darurat Bangladesh setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina Kabur

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |20:21 WIB
Militer Umumkan Pemerintahan Darurat Bangladesh setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina Kabur
Waker uz Zaman umumkan sebagai pemimpin pemerintahan Bangladesh. (Foto: NDTV)
A
A
A

DHAKA  - Panglima Militer Jenderal Bangladesh Waker-Uz-Zaman mengumumkan pemerintahan darurat dan akan memerintah di negara berpenduduk sekitar 171 juta orang tersebut. Pengumuman itu disampaikan menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. 

Hasina mengundurkan diri setelah menyusul protes berdarah selama berminggu-minggu yang menyebabkan puluhan orang meninggal. Waker-Uz-Zaman dalam pernyataannya menyerukan agar tetap tenang.  Waker-Uz-Zaman mencoba meyakinkan negara itu. Dia meminta masyarakat tetap percaya kepada angkatan darat, yang akan mengembalikan perdamaian ke negara itu.

“Kami juga akan memastikan keadilan ditegakkan atas setiap kematian dan kejahatan yang terjadi selama protes,” katanya, sambil mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan vandalisme.

sebelumnya, Waker-Uz-Zaman pada Sabtu (3/8/2024) memerintahkan para perwiranya untuk memastikan keamanan nyawa, harta benda, dan instalasi penting negara dalam segala situasi. "(Tentara) Bangladesh adalah simbol kepercayaan rakyat. Angkatan Darat selalu ada dan akan selalu ada untuk kepentingan rakyat dan untuk segala kebutuhan negara," terangnya dalam sebuah pernyataan.

Hasina Melarikan Diri 

Perdana Menteri Sheikh Hasina merupakan politisi yang telah memerintah Bangladesh selama hampir dua dekade. Mengutip sumbe dari Al Jazeera, Hasina kabur menggunakan helikopter militer pada hari Senin, ketika kerumunan besar mengabaikan jam malam nasional untuk menyerbu istananya di Dhaka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/18/3045214/demo_bangladesh-qxOo_large.jpg
6 Fakta Menarik di Balik Demo Besar-Besaran di Bangladesh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/18/3045205/sheikh_hasina-l0pq_large.jpg
3 Fakta PM Bangladesh Sheikh Hasina yang Mengundurkan Diri dan Kabur ke India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/13/468/646309/TNDAz2mSlH.jpg
Bangladesh tembak 2 pengungsi Myanmar, 1 tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3178067//kebakaran_besar_di_bandara_dhaka_bangladesh-Tgl0_large.jpg
Kebakaran Besar Hanguskan Kompleks Kargo Bandara Dhaka, Kerugian Mencapai Jutaan Dolar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/18/3177203//eks_perdana_menteri_bangladesh_sheikh_hashina-hoCA_large.jpg
Eks PM Bangladesh Sheikh Hashina Dituntut Hukuman Mati Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176860//ilustrasi-PybV_large.jpg
Kebakaran Pabrik Garmen Bangladesh Tewaskan Sedikitnya 16 Orang, Jenazah Hangus Tak Bisa Dikenali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement