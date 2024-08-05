Bakar Lahannya Sendiri, Petani di Ponorogo Tewas Terpanggang



PONOROGO - Seorang petani di Ponorogo Jawa Timur, tewas saat membakar lahan. Korban membakar lahannya sendiri dan merembet ke kebun tebu. Korban pun berusaha memadamkan api, namun terjebak hingga akhirnya tewas terbakar.

Misni, warga Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan Ponorogo, ditemukan tewas di lahan kebun tebu. Tubuhnya terbakar dan nyaris tak bisa dikenali.



Sebelum terbakar, korban saat itu membakar batang padi kering yang sudah dipanen di sawah miliknya, ternyata api membesar dan merembet ke lahan tebu di sebelahnya. Karena panik, korban berusaha mamadamkan api dengan menggunakan tongkat, api tak bisa padam korban malah terjebak dan terbakar di tengah lahan tebu.