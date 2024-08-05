Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bakar Lahannya Sendiri, Petani di Ponorogo Tewas Terpanggang

Ahmad Subekhi , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |06:01 WIB
Bakar Lahannya Sendiri, Petani di Ponorogo Tewas Terpanggang
Illustrasi Mayat (foto: freepik)
PONOROGO - Seorang petani di Ponorogo Jawa Timur, tewas saat membakar lahan. Korban membakar lahannya sendiri dan merembet ke kebun tebu. Korban pun berusaha memadamkan api, namun terjebak hingga akhirnya tewas terbakar.

Misni, warga Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan Ponorogo, ditemukan tewas di lahan kebun tebu. Tubuhnya terbakar dan nyaris tak bisa dikenali.
 

Sebelum terbakar, korban saat itu membakar batang padi kering yang sudah dipanen di sawah miliknya, ternyata api membesar dan merembet ke lahan tebu di sebelahnya. Karena panik, korban berusaha mamadamkan api dengan menggunakan tongkat, api tak  bisa padam korban malah terjebak dan terbakar di tengah lahan tebu.

 

Halaman:
1 2
      
