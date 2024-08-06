Alasan Pakistan Memisahkan Diri dari India, Dimulai dari Konflik Agama dan Diperparah Penjajah

JAKARTA - Mengapa Pakistan Memisahkan Diri dari India? Ini Alasannya, pakistan memisahkan diri dari India karena perpecahan besar antara Muslim dan Hindu. India, yang mayoritas beragama Hindu, dan Pakistan, yang mayoritas beragama Muslim, diputuskan untuk membentuk dua negara baru pada tahun 1947 oleh para pemimpin, termasuk Lord Mountbatten.

Peristiwa ini dikenal sebagai Pemisahan India, menandai akhir dari kekuasaan kolonial Inggris di wilayah tersebut dan berdampak signifikan terhadap demografi, politik, dan sosial di kawasan itu. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Pakistan memisahkan diri dari India

Mengapa Pakistan Memisahkan Diri dari India? Ini Alasannya

Pada masa penjajahan Inggris, sekitar 70% orang India Britania adalah Hindu. Muslim India Britania hanya sekitar 25% dari populasi.

Meningkatnya kerusuhan antara Hindu dan Muslim menyebabkan pembagian antara Pakistan dan India. Sebenarnya, politik "pecah belah" yang diterapkan Inggris di India memicu perpecahan antara Hindu dan Muslim.

Selama penjajahan, pemerintah kolonial memisahkan penduduk asli berdasarkan warna kulit, agama, dan etnis mereka. Selain itu, pemerintah kolonial membatasi peran politik orang India sebagai perwakilan di parlemen, yang didominasi oleh pejabat Inggris.

Muslim dan Hindu juga sering diadu domba untuk mendapatkan kursi di parlemen yang sudah terbatas. Pemerintah kolonial membuat keputusan pada tahun 1905 untuk membagi provinsi terbesar di India, Bengal, menjadi dua, dengan populasi mayoritas Muslim dan populasi mayoritas Hindu, yang membuat situasi menjadi lebih rumit.