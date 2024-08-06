Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Enam ABK Ditemukan Tewas di Kapal KM Sri Mariana, 1 Orang Kritis

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |06:20 WIB
4 Fakta Enam ABK Ditemukan Tewas di Kapal KM Sri Mariana, 1 Orang Kritis
Mayat saat dievakuasi petugas (foto: dok ist)
A
A
A

SEBANYAK enam Anak Buah Kapal (ABK) ditemukan tewas di Kapal KM Sri Mariana, pada Senin 5 Agustus 2024 dini hari. 

Ditpolairud Polda Banten melakukan evakuasi terhadap para nelayan dan kapal yang sedang berada di perairan Merak tepatnya di Pulau Tempurung. Berikut sejumlah faktanya:

1. Enam Mayat dan Satu Orang Kritis

Dirpolairud Polda Banten, Kombes Yunus Hadith Pranoto mengatakan, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 00.30 WIB.

“Tim diterjunkan untuk melakukan penyelidikan dan ditemukan 6 mayat dan 1 orang dalam keadaan kritis di dalam kapal,” kata Yunus dalam keterangannya.

2. Penyebab Masih Dalam Penyelidikan

"Kemudian kapal Ikan itu disandarkan di KMB Pelangi di Perairan Pulorida. Sementara untuk penyebabnya kematian masih dalam penyelidikan," kata Dirpolairud Polda Banten, Kombes Yunus Hadith Pranoto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182864//ilustrasi-saVv_large.jpg
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178360//mayat_bayi_di_bekasi-Fbek_large.jpg
Tragis! Mayat Bayi Ditemukan Tergantung di Portal Jalan Pekayon Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176273//mayat_lansia_di_depok-oSrV_large.jpg
Geger! Pria Lansia Ditemukan Tewas di Pasar Musi Sukmajaya Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176151//mayat-8nXl_large.jpg
Polisi Pastikan Terapis Wanita Tewas di Jaksel Tidak Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175362//lokasi_penemuan_mayat_terapis_di_jaksel-rL50_large.jpg
Kasus Kematian Terapis Pejaten, Polisi Koordinasi dengan Dukcapil Pastikan Identitas 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement