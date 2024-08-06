4 Fakta Enam ABK Ditemukan Tewas di Kapal KM Sri Mariana, 1 Orang Kritis

SEBANYAK enam Anak Buah Kapal (ABK) ditemukan tewas di Kapal KM Sri Mariana, pada Senin 5 Agustus 2024 dini hari.

Ditpolairud Polda Banten melakukan evakuasi terhadap para nelayan dan kapal yang sedang berada di perairan Merak tepatnya di Pulau Tempurung. Berikut sejumlah faktanya:

1. Enam Mayat dan Satu Orang Kritis

Dirpolairud Polda Banten, Kombes Yunus Hadith Pranoto mengatakan, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 00.30 WIB.

“Tim diterjunkan untuk melakukan penyelidikan dan ditemukan 6 mayat dan 1 orang dalam keadaan kritis di dalam kapal,” kata Yunus dalam keterangannya.

2. Penyebab Masih Dalam Penyelidikan

"Kemudian kapal Ikan itu disandarkan di KMB Pelangi di Perairan Pulorida. Sementara untuk penyebabnya kematian masih dalam penyelidikan," kata Dirpolairud Polda Banten, Kombes Yunus Hadith Pranoto.