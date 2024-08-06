Warga Bangkalan Meninggal di Teras Rumah, Diduga Dibunuh OTK

Warga Bangkalan meninggal di teras rumah (Foto : Istimewa)

BANGKALAN - Warga Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura, dihebohkan dengan seorang pria tewas di teras rumahnya, Selasa (6/8/2024), sekira pukul 04.00 WIB.

Dalam cuplikan video yang viral, terlihat warga ramai menyaksikan seorang pria yang terkapar tidak bernyawa dan masih memakai sarung.

Dugaan sementara, pria tersebut dibunuh oleh orang tidak dikenal (OTK) dan pelakunya melarikan diri.

Kasi Humas Polres Bangkalan Iptu Risna Wijayati membenarkan peristiwa tersebut. "Benar peristiwa terjadi di Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Madura, yang menyebabkan korban meninggal dunia," ujarnya

Menurut dia, korban berinisial S (31) warga Desa Paka'an Laok Kecamatan Galis, Bangkalan.

"Korban saat ini masih berada Rumah sakit terdekat untuk dilakukan diautopsi," ujarnya.