Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Warga Bangkalan Meninggal di Teras Rumah, Diduga Dibunuh OTK

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |13:06 WIB
Warga Bangkalan Meninggal di Teras Rumah, Diduga Dibunuh OTK
Warga Bangkalan meninggal di teras rumah (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANGKALAN - Warga Kecamatan Galis, Bangkalan, Madura, dihebohkan dengan seorang pria tewas di teras rumahnya, Selasa (6/8/2024), sekira pukul 04.00 WIB.

Dalam cuplikan video yang viral, terlihat warga ramai menyaksikan seorang pria yang terkapar tidak bernyawa dan masih memakai sarung.

Dugaan sementara, pria tersebut dibunuh oleh orang tidak dikenal (OTK) dan pelakunya melarikan diri.

Kasi Humas Polres Bangkalan Iptu Risna Wijayati membenarkan peristiwa tersebut. "Benar peristiwa terjadi di Desa Kajuanak, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan Madura, yang menyebabkan korban meninggal dunia," ujarnya

Menurut dia, korban berinisial S (31) warga Desa Paka'an Laok Kecamatan Galis, Bangkalan.

"Korban saat ini masih berada Rumah sakit terdekat untuk dilakukan diautopsi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182864//ilustrasi-saVv_large.jpg
Ini Identitas Mayat Pria yang Ditemukan di Pinggir Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179651//wanita_tewas_usai_pulang_dari_kelab_malam-G5iv_large.jpg
Pulang dari Kelab Malam, Wanita Ini Tewas di Depan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement