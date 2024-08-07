Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hubungan Gelap Berujung Maut, Korban Dicekik Lalu Mayatnya Dibuang ke Kebun Sawit

Dzulfikar Ash , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |03:06 WIB
Hubungan Gelap Berujung Maut, Korban Dicekik Lalu Mayatnya Dibuang ke Kebun Sawit
Polisi tangkap pelaku pembunuhan di Kukar. (Foto: Dzulfikar Ash)
A
A
A

KUKAR - Kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita berinisial N, yang mayatnya ditemukan di bahu jalan poros Tenggarong-Samarinda.  Pelaku berinisial AA, diketahui berusaha melarikan diri ke Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), namun ditangkap di Pelabuhan Semayang, Balikpapan pada Minggu malam sekitar pukul 23.00 WITA.

AA pun diringkus oleh tim gabungan Polres Kutai Kartanegara (Kukar) dalam waktu kurang dari 24 jam setelah insiden. 

Penangkapan ini didasarkan pada rekaman CCTV di simpang empat Jalan PM Noor Samarinda pada Jumat malam pukul 19.02 WITA, yang menunjukkan AA mengemudikan truk fuso berwarna oranye dengan nomor polisi DD 8966 XI.

Kapolres Kukar, AKBP Heri Rusyaman menjelaskan AA membunuh korban setelah keduanya terlibat cekcok terkait handphone korban.

"AA mencekik korban dua kali di dalam truk. Setelah membunuh korban, pelaku kemudian menyetubuhi korban sebelum akhirnya melakukan cekikan kedua kali karena korban masih menunjukkan gerakan," ucap AKBP Heri Rusyaman.

Setelah kejadian, pelaku membawa mayat korban ke arah Tenggarong dan membuang jasadnya di Kilometer 6, Desa Loa Lepu, Jalan Poros Tenggarong-Samarinda pada pukul 20.00 WITA. Mayat korban kemudian ditutupi dengan dedaunan diletakkan di bawah pohon sawit.

Dari hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku dan korban berkenalan melalui media sosial TikTok dan menjalin hubungan terlarang selama satu tahun meskipun keduanya sudah menikah. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183478//sandi-lvqN_large.jpg
MK Kabulkan Gugatan Aturan Polisi di Jabatan Sipil, Begini Respons Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190//pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement