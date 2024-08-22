Massa Berseragam SMA Datangi Gedung DPR, 2 Halte Seketika Hancur Diserang

JAKARTA - Unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat berlanjut hingga, Kamis (22/8/2024) malam. Massa berseragam putih abu-abu khas SMA kini turut bergabung dan menghancurkan dua halte di depan Kompleks DPR.

Pantauan di lokasi pemuda-pemuda itu tiba sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka datang tak lama setelah sebagian massa mahasiswa meninggalkan Gedung DPR.

Mayoritas dari massa ini terlihat memakai celana abu-abu khas seragam SMA. Adapun mereka juga terlihat membawa bambu ketika datang ke depan Gedung DPR.

Tak berapa lama setelah tiba, massa unjuk rasa terlihat langsung mengarahkan kekesalan kepada aparat kepolisian yang berjaga dengan seragam lengkap. Tak lama kemudian massa aksi pun menyerbu halte yang berada persis di depan Gedung DPR.

Mereka terlihat menghancurkan dua halte yang berdempetan menggunakan bambu-bambu panjang yang dibawanya. Akibatnya, atap halte pun terlihat terlepas hingga hancur.