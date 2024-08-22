Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Massa Berseragam SMA Datangi Gedung DPR, 2 Halte Seketika Hancur Diserang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |19:44 WIB
Massa Berseragam SMA Datangi Gedung DPR, 2 Halte Seketika Hancur Diserang
Massa berseragam SMA hancurkan halte depan Gedung DPR RI, Jakarta (Okezone.com/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat berlanjut hingga, Kamis (22/8/2024) malam. Massa berseragam putih abu-abu khas SMA kini turut bergabung dan menghancurkan dua halte di depan Kompleks DPR.

Pantauan di lokasi pemuda-pemuda itu tiba sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka  datang tak lama setelah sebagian massa mahasiswa meninggalkan Gedung DPR.

Mayoritas dari massa ini terlihat memakai celana abu-abu khas seragam SMA. Adapun mereka juga terlihat membawa bambu ketika datang ke depan Gedung DPR.

Tak berapa lama setelah tiba, massa unjuk rasa terlihat langsung mengarahkan kekesalan kepada aparat kepolisian yang berjaga dengan seragam lengkap. Tak lama kemudian massa aksi pun menyerbu halte yang berada persis di depan Gedung DPR.

Mereka terlihat menghancurkan dua halte yang berdempetan menggunakan bambu-bambu panjang yang dibawanya. Akibatnya, atap halte pun terlihat terlepas hingga hancur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186480//dpr-T9rN_large.jpg
4 RUU Dicabut dari Prolegnas 2026, Ada Danantara hingga Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186380//dpr_ri-wCAQ_large.jpg
DPR: 4,1 Juta Anak Tak Sekolah, Perbanyak Program Beasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186361//korlantas_polri-4hJU_large.jpg
DPR Rekomendasikan Korlantas Jadi Balantas Dipimpin Jenderal Bintang 3, Begini Reaksi Kakorlantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186341//dpr_ri-NF80_large.jpg
Jelang Nataru, DPR Minta Pengamanan Depot BBM Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186325//dpr_ri-5Aoe_large.jpg
DPR Minta Jembatan Tua di Perbatasan Sidoarjo–Mojokerto yang Sempat Viral Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186168//anggota_komisi_iii_dpr_ri_abdullah-GDJU_large.jpeg
Prabowo Rehabilitasi Ira Puspadewi, Begini Respons DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement