Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tergoda Imbalan Uang Rp338 Juta, Taiwan Penjarakan 8 Tentara yang Memata-matai untuk China

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:50 WIB
Tergoda Imbalan Uang Rp338 Juta, Taiwan Penjarakan 8 Tentara yang Memata-matai untuk China
Pengadilan di Taipei telah memenjarakan delapan tentara Taiwan karena memata-matai atas nama China (Foto: EPA)
A
A
A

TAIPEI - Pengadilan di Taipei telah memenjarakan delapan tentara Taiwan karena memata-matai atas nama China. Delapan tentara ini tergoda dengan imbalan uang yang cukup besar.

Pengadilan menemukan bahwa perwira militer yang sudah pensiun menyuap tentara yang masih bertugas sebanyak 700.000 dolar Taiwan (USD21.900 atau Rp338 juta) untuk bergabung dengan jaringan mata-mata. Salah satu orang, yang diyakini sebagai kunci perekrutan tentara, dijatuhi hukuman 13 tahun, hukuman terlama dalam kelompok tersebut.

Salah satu rekrutan, seorang letnan kolonel, dijatuhi hukuman sembilan tahun karena berencana membelot ke China dengan menerbangkan helikopter. Sedangkan yang lain merekam video instruksi tentang menyerah kepada China jika terjadi perang.

China melihat Taiwan yang memerintah sendiri sebagai provinsi yang memisahkan diri yang pada akhirnya akan berada di bawah kendalinya, dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk merebut pulau itu. Kedua pihak telah saling memata-matai sejak berakhirnya perang saudara Tiongkok pada tahun 1949.

Sepuluh orang secara total didakwa karena memata-matai tahun lalu, dan delapan orang dijatuhi hukuman pada Kamis (22/8/2024).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mata-Mata Taipei Taiwan china
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3186057//kebakaran_melahap_gedung_hunian_bertingkat_di_hong_kong-8lNi_large.jpg
Kebakaran Besar Lahap Blok Apartemen Bertingkat di Hong Kong, Setidaknya 4 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185822//wahana_luar_angkasa_shenzhou_22_diluncurkan_dalam_misi_darurat_ke_stasiun_luar_angkasa_tiangong-nabD_large.jpg
China Luncurkan Misi Darurat ke Stasiun Luar Angkasa Tiangong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185628//evtol_water_vertiport-zpVk_large.jpg
Perusahaan China Luncurkan Bandara Terapung Pertama di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/18/3185520//menteri_pertahanan_jepang_shinjiro_koizumi-iJ4A_large.jpg
Jepang Tempatkan Sistem Rudal Dekat Taiwan di Tengah Ketegangan dengan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185211//ri_china-xCbU_large.jpg
RI-China Sepakat Lindungi Ekosistem Laut Teluk Balikpapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183782//pm_jepang_sanae_takaichi-no7D_large.jpg
Tegang Terkait Taiwan, China Desak Warganya Tak Kunjungi Jepang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement