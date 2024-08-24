Peringati Kematian Bos Wagner, Warga Rusia Kenang Prigozhin Sebagai Pria yang Korbankan Hidupnya untuk Negara

Para pelayat memperingati kematian pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin dan mengenangnya sebagai sosok yang berkorban demi negara (Foto: AP)

MOSKOW - Para pelayat terlihat berkumpul di sebuah pemakaman di bekas ibu kota kekaisaran Rusia di bawah guyuran hujan musim panas pada Jumat (23/8/2024) untuk mengenang kematian pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin. Mereka menilai Progozhin seorang pria yang telah mengorbankan hidupnya untuk mengabdi pada negaranya.

Meninggalnya Yevgeny Prigozhin dalam kecelakaan pesawat yang berapi-api pada 23 Agustus tahun lalu pada usia 62 tahun menandai babak terakhir yang aneh dari salah satu tokoh paling berwarna di Rusia modern.

Prigozhin, seorang bos katering makanan yang menjadi pemimpin pasukan tentara bayaran Grup Wagner, melambung ke puncak ketenaran setelah Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina pada Februari 2022.

Para pejuangnya termasuk ribuan narapidana yang direkrutnya dari penjara, telah memimpin serangan Rusia ke kota Bakhmut dalam salah satu pertempuran terpanjang dan paling berdarah dari operasi militer khusus. Istilah ini disukai Kremlin untuk konflik tersebut.

Di samping makam Prigozhin di pemakaman Porokhovskoye, St. Petersburg, seorang pendeta Ortodoks berjubah membacakan doa dan membuat tanda salib sementara sekelompok wanita menyanyikan himne.

Mereka yang datang untuk memberi penghormatan mengatakan Prigozhin harus dikenang sebagai pahlawan tanah air. "Ada orang-orang seperti itu, seperti misalnya (astronot Soviet) Yuri Alexeyevich Gagarin, (dan) Evgeny Viktorovich Prigozhin, yang harus kita banggakan," kata seorang pria yang menyebut namanya Dmitry, berbicara di dekat makam tentara bayaran itu.

Ia menggambarkan Prigozhin sebagai seseorang yang mengambil jalan patriotik karena cintanya pada negaranya. "Anak-anak kita yang sedang tumbuh seharusnya mencontoh mereka," lanjutnya.

Yang lain mengambil foto sambil berdiri di depan patung perunggu Prigozhin seukuran manusia, diapit oleh bendera Wagner dan bendera tiga warna Rusia.

Di sebuah tugu peringatan dadakan di jalan yang ramai di pusat kota Moskow, para pengagum telah meninggalkan lusinan karangan bunga mawar merah dan putih di bawah dinding yang dihiasi foto-foto Prigozhin dan para loyalis Wagner-nya.

Orang-orang yang lewat berhenti sejenak untuk menatap foto-foto itu dengan khidmat. Seorang pria menatap ke langit dan membuat tanda salib sebagai tanda penghormatan.