Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringati Kematian Bos Wagner, Warga Rusia Kenang Prigozhin Sebagai Pria yang Korbankan Hidupnya untuk Negara

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |17:59 WIB
Peringati Kematian Bos Wagner, Warga Rusia Kenang Prigozhin Sebagai Pria yang Korbankan Hidupnya untuk Negara
Para pelayat memperingati kematian pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin dan mengenangnya sebagai sosok yang berkorban demi negara (Foto: AP)
A
A
A

MOSKOW - Para pelayat terlihat berkumpul di sebuah pemakaman di bekas ibu kota kekaisaran Rusia di bawah guyuran hujan musim panas pada Jumat (23/8/2024) untuk mengenang kematian pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin. Mereka menilai Progozhin seorang pria yang telah mengorbankan hidupnya untuk mengabdi pada negaranya.

Meninggalnya Yevgeny Prigozhin dalam kecelakaan pesawat yang berapi-api pada 23 Agustus tahun lalu pada usia 62 tahun menandai babak terakhir yang aneh dari salah satu tokoh paling berwarna di Rusia modern.

Prigozhin, seorang bos katering makanan yang menjadi pemimpin pasukan tentara bayaran Grup Wagner, melambung ke puncak ketenaran setelah Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina pada Februari 2022.

Para pejuangnya termasuk ribuan narapidana yang direkrutnya dari penjara, telah memimpin serangan Rusia ke kota Bakhmut dalam salah satu pertempuran terpanjang dan paling berdarah dari operasi militer khusus. Istilah ini disukai Kremlin untuk konflik tersebut.

Di samping makam Prigozhin di pemakaman Porokhovskoye, St. Petersburg, seorang pendeta Ortodoks berjubah membacakan doa dan membuat tanda salib sementara sekelompok wanita menyanyikan himne.

Mereka yang datang untuk memberi penghormatan mengatakan Prigozhin harus dikenang sebagai pahlawan tanah air. "Ada orang-orang seperti itu, seperti misalnya (astronot Soviet) Yuri Alexeyevich Gagarin, (dan) Evgeny Viktorovich Prigozhin, yang harus kita banggakan," kata seorang pria yang menyebut namanya Dmitry, berbicara di dekat makam tentara bayaran itu.

Ia menggambarkan Prigozhin sebagai seseorang yang mengambil jalan patriotik karena cintanya pada negaranya. "Anak-anak kita yang sedang tumbuh seharusnya mencontoh mereka," lanjutnya.

Yang lain mengambil foto sambil berdiri di depan patung perunggu Prigozhin seukuran manusia, diapit oleh bendera Wagner dan bendera tiga warna Rusia.

Di sebuah tugu peringatan dadakan di jalan yang ramai di pusat kota Moskow, para pengagum telah meninggalkan lusinan karangan bunga mawar merah dan putih di bawah dinding yang dihiasi foto-foto Prigozhin dan para loyalis Wagner-nya.

Orang-orang yang lewat berhenti sejenak untuk menatap foto-foto itu dengan khidmat. Seorang pria menatap ke langit dan membuat tanda salib sebagai tanda penghormatan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/18/3187188//rusia_klaim_rebut_kota_strategis_pokrovsk-sGb0_large.png
Rusia Klaim Rebut Kota Strategis Pokrovsk, Tekanan terhadap Ukraina Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186862//ilustrasi-Dcbl_large.jpg
Rusia Ancam Blokir Total WhatsApp, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974//antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429//ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145//donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184803//danantara-0riX_large.jpg
Temui Prabowo, Konglomerat Rusia Jajaki Investasi Obat dan Kapal Listrik di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement