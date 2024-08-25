Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Pria di Balikpapan Tusuk Leher Ibu Kandungnya hingga Tewas

Mukmin Azis , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |00:30 WIB
Illustrasi Penusukan (foto: freepik)
BALIKPAPAN – Seorang pemuda di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, nekat menikam leher ibu kandungnya sendiri hingga tewas bersimbah darah. Pelaku yang sempat berusaha melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas gabungan saat pelaku beristirahat di masjid.

Rukiyah (57) ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya Gang Sepakat Baru Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat 23 Agustus 2024 malam. Ia tewas dengan luka tusuk di bagian leher, pelakunya adalah sang anak, Andi Rahmat (30).

Upaya pelarian pelaku yang tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri, akhirnya terhenti setelah tim gabungan dari Opsnal Polsek Balikpapan Barat, Jatanras Polresta Balikpapan dan Polda Kaltim berhasil menangkapnya saat ia tengah beristirahat di salah satu masjid di kawasan Jalan Soekarno Hatta, Kilometer 11, Kecamatan Balikpapan Utara, Sabtu (24/8/2024).

Dengan kondisi tangan terborgol, pelaku pun tak lagi bisa berkutik saat digiring petugas menuju ke ruang tahanan Mapolresta Balikpapan.

 

