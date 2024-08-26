Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Pilkada Karangasem 2024, Partai Perindo Serahkan Rekomendasi ke I Gede Dana-I Nengah Swadi

Indira Arri , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |10:57 WIB
Pilkada Karangasem 2024, Partai Perindo Serahkan Rekomendasi ke I Gede Dana-I Nengah Swadi
I Gede Dana. (Foto: Okezone/Indira Arri)
A
A
A

DENPASAR - Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan calon bupati (cabup) - calon wakil bupati (cawabup), I Gede Dana-I Nengah Swadi untuk maju di Pilkada Karangasem 2024.

Penyerahan surat rekomendasi atau formulir B1-KWK dan pernyataan dukungan dari Partai Perindo ini dilakukan di Hotel Inna Bali Heritage Denpasar, Jumat (23/8/2024).

Cabup Karangasem dari Partai Perindo dan PDIP, I Gede Dana menyatakan berterima kasih atas kerja sama dengan Partai Perindo.

"Tentunya kami bersyukur sekali dan ini juga tantangan buat kami, untuk mengajak Partai Perindo bersama-sama turun ke bawah bersama-sama meyakinkan masyarakat. Bahwa gabungan partai politik ini harus betul betul bisa mengakomodir kepentingan masyarakat," kata I Gede Dana.

"Kami bersyukur sekali pada hari ini mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Perindo," sambungnya.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali, Komang Purnama menegaskan pihaknya akan all out dan mengintruksikan kepada seluruh kader Partai Perindo untuk mendukung kemenangan pasangan calon dari PDIP yang telah direkomendasikan oleh DPP Partai Perindo.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan surat rekomendasi untuk pasangan bakal calon gubernur (Cagub) - calon wakil gubernur (Cawagub) Bali, Wayan Koster - Nyoman Giri Prasta resmi mendapat surat rekomendasi dukungan dari Partai Perindo di Pilgub Bali 2024.

Koster menyatakan berterima kasih atas rekomendasi dari Partai Perindo.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo, baik DPP, maupun di Bali, serta kabupaten/kota di Bali atas kerja sama yang baik dalam Pilkada ini," ujar Koster.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718//banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187577//perindo-M6UB_large.jpg
Jakarta Kerap Banjir, Legislator Perindo Ingatkan Warga Tak Buang Sampah Sembarangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187563//perindo-T6sb_large.jpg
Didatangi KPUD Jakbar, Ketua DPD Perindo Jakbar: Kita Bersinergi demi Kelancaran Pemilu Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187558//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-g7iG_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Serahkan Kursi Roda ke Warga Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538//kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187473//partai_perindo_salurkan_bantuan_di_pengungsian_semeru-PyFq_large.jpg
Partai Perindo Hibur Anak Penyintas dan Salurkan Bantuan di Pengungsian Semeru 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement