Pilkada Karangasem 2024, Partai Perindo Serahkan Rekomendasi ke I Gede Dana-I Nengah Swadi

DENPASAR - Partai Perindo menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan calon bupati (cabup) - calon wakil bupati (cawabup), I Gede Dana-I Nengah Swadi untuk maju di Pilkada Karangasem 2024.

Penyerahan surat rekomendasi atau formulir B1-KWK dan pernyataan dukungan dari Partai Perindo ini dilakukan di Hotel Inna Bali Heritage Denpasar, Jumat (23/8/2024).

Cabup Karangasem dari Partai Perindo dan PDIP, I Gede Dana menyatakan berterima kasih atas kerja sama dengan Partai Perindo.

"Tentunya kami bersyukur sekali dan ini juga tantangan buat kami, untuk mengajak Partai Perindo bersama-sama turun ke bawah bersama-sama meyakinkan masyarakat. Bahwa gabungan partai politik ini harus betul betul bisa mengakomodir kepentingan masyarakat," kata I Gede Dana.

"Kami bersyukur sekali pada hari ini mendapatkan surat rekomendasi dari Partai Perindo," sambungnya.

Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali, Komang Purnama menegaskan pihaknya akan all out dan mengintruksikan kepada seluruh kader Partai Perindo untuk mendukung kemenangan pasangan calon dari PDIP yang telah direkomendasikan oleh DPP Partai Perindo.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan surat rekomendasi untuk pasangan bakal calon gubernur (Cagub) - calon wakil gubernur (Cawagub) Bali, Wayan Koster - Nyoman Giri Prasta resmi mendapat surat rekomendasi dukungan dari Partai Perindo di Pilgub Bali 2024.

Koster menyatakan berterima kasih atas rekomendasi dari Partai Perindo.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo, baik DPP, maupun di Bali, serta kabupaten/kota di Bali atas kerja sama yang baik dalam Pilkada ini," ujar Koster.