Korban Banjir Bandang di Ternate: 13 Orang Meninggal, 6 Masih Hilang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 13 orang meninggal akibat banjir bandang yang melanda Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate. Data tersebut dilaporkan Senin (26/8/2024), pukul 07.00 WIB.

"Data yang diterima oleh BNPB melalui Posdalops hingga pagi ini pukul 7.00 WIT itu yang meninggal 13 orang," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari

Sementara itu, Aam sapaan Abdul Muhari juga melaporkan saat ini sebanyak 9 orang luka-luka dan 6 orang lainnya masih hilang.

"Kita lihat nanti rincian nama korban kemudian luka-luka ada 9 orang. Masih ada yang hilang 6 orang dan ini masih menunggu dan masih kita buka laporan jika masih ada anggota keluarga yang merasa keluarganya tidak ditemukan," ujarnya.

Aam juga mengatakan bahwa saat ini Kepala BNPB Suharyanto telah berada di Kota Ternate selama beberapa hari untuk memastikan penanganan pasca-bencana dilakukan secara optimal. BNPB juga memberikan pendampingan posko kepada BPBD Kota Ternate.

Sementara itu, penanganan darurat masih terus dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

"BPBD masih terus melakukan pendataan untuk korban terdampak dan jumlah penyintas. Saat ini, pos pengungsian berada di SMK Negeri 4 dan SD Negeri 66, Kota Ternate. Sedangkan kerusakan, sebanyak 25 rumah dan 1 musola mengalami rusak berat," pungkasnya.



(Qur'anul Hidayat)