Dilantik Jadi Anggota DPRD TTU, Robertus Sallu: Masyarakat Harus Sejahtera Dulu

KEFAMENANU - Dalam Pileg 2024, Partai Perindo menempatkan dua kader terbaiknya yakni Robertus Sallu dan Melki Fernandes.

Sebagai kader Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu, Robertus Sallu mengungkapkan bahwa akan siap mengimplementasikan kebijakan Partai Perindo.

Menurut Robert salah satu kebijakan utama dari Perindo adalah untuk Indonesia Sejahtera. Oleh karena itu Robert menguraikan bahwa sebagai kader Perindo yang terpilih di 3 kabupaten di NTT pihaknya harus siap mewujudkan kebijakan tersebut.

"Jadi paling tidak kita menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang sebagaimana tujuan dari partai Perindo," ujarnya.

Robert menegaskan bahwa untuk kemudian pembangunan itu dapat berjalan dengan lancar maka yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mensejahterakan masyarakat kecil.

"Jadi agar ke depan pembangunan itu akan menjadi baik dan lancar ya harus sejahterakan masyarakat dulu," bebernya.

Kader Perindo di TTU itu membeberkan bahwa penekanan utamanya adalah menyangkut kesejahteraan masyarakat sehingga pihaknya bisa menegakkan hak dan kewajiban manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah atau esensinya adalah menciptakan pertumbuhan masyarakat yang sejahtera.