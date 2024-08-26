Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dilantik Jadi Anggota DPRD TTU, Robertus Sallu: Masyarakat Harus Sejahtera Dulu

Apolinaris Lake , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |18:45 WIB
Dilantik Jadi Anggota DPRD TTU, Robertus Sallu: Masyarakat Harus Sejahtera Dulu
Robertus Sallu
A
A
A

KEFAMENANU - Dalam Pileg 2024, Partai Perindo menempatkan dua kader terbaiknya yakni Robertus Sallu dan Melki Fernandes.

Sebagai kader Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu, Robertus Sallu mengungkapkan bahwa akan siap mengimplementasikan kebijakan Partai Perindo.

Menurut Robert salah satu kebijakan utama dari Perindo adalah untuk Indonesia Sejahtera. Oleh karena itu Robert menguraikan bahwa sebagai kader Perindo yang terpilih di 3 kabupaten di NTT pihaknya harus siap mewujudkan kebijakan tersebut.

"Jadi paling tidak kita menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang sebagaimana tujuan dari partai Perindo," ujarnya.

Robert menegaskan bahwa untuk kemudian pembangunan itu dapat berjalan dengan lancar maka yang perlu  dilakukan terlebih dahulu adalah mensejahterakan masyarakat kecil.

"Jadi agar ke depan pembangunan itu akan menjadi baik dan lancar ya harus sejahterakan masyarakat dulu," bebernya.

Kader Perindo di TTU itu membeberkan bahwa penekanan utamanya adalah menyangkut kesejahteraan masyarakat sehingga pihaknya bisa menegakkan hak dan kewajiban manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah atau esensinya adalah menciptakan pertumbuhan masyarakat yang sejahtera.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement