Naik Jeep Rubicon, HDCU Dikawal Ribuan Pendukung Mendaftar ke KPUD Sumsel

PALEMBANG - Dengan menaiki mobil Jeep Rubicon dan dikawal para pendukungnya, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) mendatangi kantor KPUD Sumatera Selatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Sumsel 2024.

Iring-iringan HDCU menuju kantor KPUD Sumsel tersebut dimulai dari komplek Jakabaring Sport City (JSC). Selain itu, pasangan Herman Deru-Cik Ujang menjadi paslon pertama yang mendaftar di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel.

"Tak ada alasan khusus mendaftar di hari pertama pendaftaran. Hanya saja, kami ingin segera menyelesaikan tahapan pendaftaran sedini mungkin," ungkap Herman Deru, Selasa (27/8/2024).