Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Naik Jeep Rubicon, HDCU Dikawal Ribuan Pendukung Mendaftar ke KPUD Sumsel

Dede Febriansyah , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |21:58 WIB
Naik Jeep Rubicon, HDCU Dikawal Ribuan Pendukung Mendaftar ke KPUD Sumsel
HDCI mendaftar ke KPUD
A
A
A

PALEMBANG - Dengan menaiki mobil Jeep Rubicon dan dikawal para pendukungnya, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) mendatangi kantor KPUD Sumatera Selatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Sumsel 2024.

Iring-iringan HDCU menuju kantor KPUD Sumsel tersebut dimulai dari komplek Jakabaring Sport City (JSC). Selain itu, pasangan Herman Deru-Cik Ujang menjadi paslon pertama yang mendaftar di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel.

"Tak ada alasan khusus mendaftar di hari pertama pendaftaran. Hanya saja, kami ingin segera menyelesaikan tahapan pendaftaran sedini mungkin," ungkap Herman Deru, Selasa (27/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984//perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861//perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement