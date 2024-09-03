Profil Nisya Ahmad, Adik Raffi Ahmad yang Tiba-Tiba Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar

JAKARTA - Annisa Saadiyah Ifat atau Nisya Ahmad, adik artis tersohor Raffi Ahmad tiba-tiba dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat periode 2024-2029. Padahal, sebelumnya ia dinyatakan kalah dalam konstestasi Pemilu 2024.

Pelantikan Nisya Ahmad yang digelar di Gedung Merdeka, Kota Bandung pada Selasa 2 September 2024 menuai tanya. Di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat II, meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, adik Sultan Andara itu hanya meraih 50.422 suara.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar, Adi Saputro mengungkapkan, Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, calon legislatif yang sebelumnya terpilih dengan perolehan 58.495 suara mengundurkan diri. Nisya dan Thoriqoh Nashrullah Fitriyah diketahui rekan satu partai, yakni dari Partai Amanat Nasional (PAN).

KPU Jabar pun sudah mengklarifikasi terhadap partai politik yang mengusung calon legislatif tersebut. "Setelah itu, kami membuat berita acara, sudah clear, berarti kami revisi penetapan Caleg terpilih, termasuk Bu Thoriqoh itu. Jadi Mbak Nisya Ahmad itu adalah pengganti calon terpilih karena Bu Thoriqoh mengundurkan diri," ujarnya.

Namun, pihaknya tidak mengetahui pasti alasan Thoriqoh mengundurkan diri. Thoriqoh sendiri bukan orang baru di parlemen, ia sebelumnya adalah anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024.

Berikut profil Nisya Ahmad yang berhasil melenggang ke DPRD Jabar:

Nisya Ahmad merupakan adik dari artis Raffi Ahmad dan kakak dari aktris Syahnaz Sadiqah. Sama seperti kakak dan adiknya, Nisya menggeluti karier di dunia entertainmen sebagai artis dan penyanyi sebelum akhirnya terjun ke dunia politik.