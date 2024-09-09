Didukung Partai Perindo, Ini Tiga Program Utama Otopianus-Angkian Untuk Kemajuan Kabupaten Dogiyai

PAPUA - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Dogiyai Otopianus P Tebai dan Angkian Goo menyerahkan berkas perbaikan kepada KPUD Kabupaten Dogiyai, Minggu (8/9/2024). Usai diserahkan pihaknya tinggal menunggu penetapan menjadi calon bupati dan wakil bupati dogiyai periode 2024-2029.

Diketahui, pasangan Otopianus-Angkian telah mendaftar tanggal 29 Agustus 2024 lalu. Namun ada salah satu dokumen yang dibutuhkan perbaikan agar persyaratan menjadi lengkap.

"Sesuai jadwal KPU, kami harus melakukan perbaikan tanggal 6-8 September 2024. Puji Tuhan persyaratan nya kami dinyatakan lengkap oleh KPU Dogiyai, Sekarang kami tunggu tahapan selanjutnya yaitu Penetapan Bakal Calon dari KPU Dogiyai,"kata Otopianus P Tebai kepada MNC Portal, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut dia menyampaikan tiga program utamanya untuk kemajuan Kabupaten Dogiyai yakni KABOMA, MAPEGA dan AGIHA/AGIYA. Pertama, KABOMA (dasar, bahasa Mee) adalah program-program mendasar yang merupakan peletakkan dasar keluarga, kampung, distrik hingga Kabupaten di sejumlah sektor.

Salah satunya Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Dogiyai di Kampung Putapa menuju Dogiyai Smart City (Kantor Bupati, Kantor DPRD, Dogiyai Amphitheatre Park dan Perkantoran) dan perbaikan pusat pemerintahan di tingkat Distrik.

"Membuka daerah isolasi dengan membangun akses jalan dan jembatan dan membuka akses telekomunikasi serta menyediakan alat transportasi khusus bagi masyarakat,"ucapnya.

Kedua, Program Mapega (Anak Panah, Bahasa Mee) adalah program visioner yang fokus pada dukungan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penjajakan sejumlah program besar yang mesti dibangun jangka panjang untuk harga diri Kabupaten Dogoyai.