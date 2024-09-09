Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Didukung Partai Perindo, Otopianus-Angkian Optimistis Menang Satu Putaran

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:24 WIB
JAKARTA - Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Dogiyai Otopianus P Tebai dan Angkian Goo optimistis Menag satu putaran dalam pilkada 2024 mendatang. Hal ini dikarenakan pihaknya mempunyai basis yang kuat di sejumlah desa kabupaten Dogiyai.

"Kepada seluruh tim tetap semangat dan bangun komunikasi yang baik kepada masyarakat Dogiyai dari kampung ke kampung. Basis kita dan basis lawan. Harus ada suara. Kita rebut Bupati Kabupaten Dogiyai satu putaran. TEGO (Otopianus P Tebai- Angkian Goo) Pasti Menang,"kata Otopianus P Tebai kepada MNC Portal, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut dia menyampaikan tiga visi misi utama yakni KABOMA, MAPEGA dan AGIHA/AGIYA. Pertama, KABOMA (dasar, bahasa Mee) adalah program-program mendasar yang merupakan peletakkan dasar keluarga, kampung, distrik hingga Kabupaten di sejumlah sektor.

Salah satunya Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Dogiyai di Kampung Putapa menuju Dogiyai Smart City (Kantor Bupati, Kantor DPRD, Dogiyai Amphitheatre Park dan Perkantoran) dan perbaikan pusat pemerintahan di tingkat Distrik. 

"Membuka daerah isolasi dengan membangun akses jalan dan jembatan dan membuka akses telekomunikasi serta menyediakan alat transportasi khusus bagi masyarakat,"ucapnya.

Kedua, Program Mapega (Anak Panah, Bahasa Mee) adalah program visioner yang fokus pada dukungan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penjajakan sejumlah program besar yang mesti dibangun jangka panjang untuk harga diri Kabupaten Dogoyai.

"Membina memberikan beasiswa anak asli Dogiyai setiap tahun untuk sekolah penerbangan, kedokteran, serta studi langka lain di dalam dan di luar negeri,"kata dia.

 

