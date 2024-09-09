Normans Luntungan Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Provinsi Sulut

JAKARTA - Normans Luntungan ST, M.Eng resmi dilantik menjadi anggota DPRD Sulut pada Senin (9/9/2024) di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pelantikan digelar pada pukul 10.00 WITA hingga 13.00 WITA.

Pada pelantikan itu turut hadir sebanyak 45 anggota dari 6 dapil di Sulawesi Utara. Normans akan mulai bekerja besok sebagai anggota dewan.

"Mulai bekerja mulai besok jadi agenda yang paling utama yang dilakukan sekarang adalah pembentukan fraksi dan pembentukan komisi-komisi,"kata Normans saat dihubungi MNC Portal, Senin (9/9/2024).

Sebagai anggota dewan yang didukung oleh Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu nantinya akan turun ke masyarakat. Terutama untuk Dapil Nusa Utara (Sitaro, Sangihe, Talaud).

"Partai Perindo mengusung tema kesejahteraan jadi partai perindo ada untuk mensejahterakan masyarakat sebagai anggota dewan terpilih berusaha sedemikian rupa supaya apa yang menjadi tujuan dari partai perindo dapat mensejahterakan masyarakat dan bisa tercapai dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru meminta tanggapan dari masyarakat kira-kira apa yang harus dikerjakan,"katanya.

Terakhir dia berharap, adanya peningkatan jumlah kursi Partai Perindo di Sulut untuk periode berikutnya.