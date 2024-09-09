Bersama Partai Perindo, Normans Luntungan Janji Sejahterakan Warga Sulut

JAKARTA - Normans Luntungan ST, M.Eng resmi dilantik menjadi anggota DPRD Sulut pada Senin (9/9/2024) di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pelantikan digelar pada pukul 10.00 WITA hingga 13.00 WITA.

Pada pelantikan itu turut hadir sebanyak 45 anggota dari 6 dapil di Sulawesi Utara. Normans akan mulai bekerja besok sebagai anggota dewan.

Dirinya pun berjanji akan mensejahterakan warga Sulawesi Utara. Hal ini sejalan dengan visi misi Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju.

"Partai Perindo mengusung tema kesejahteraan jadi Partai Perindo ada untuk mensejahterakan masyarakat,"kata Normans saat dihubungi MNC Portal Senin, (9/9/2024).

Adapun langkah gebrakannya yakni membuka lapangan pekerjaan hingga menerima aspirasi dari masyarakat. Khususnya untuk Dapil Nusa Utara (Sitaro, Sangihe, Talaud).

"Sebagai anggota dewan terpilih berusaha sedemikian rupa supaya apa yang menjadi tujuan dari partai perindo dapat mensejahterakan masyarakat dan bisa tercapai dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru meminta tanggapan dari masyarakat kira-kira apa yang harus dikerjakan,"ucapnya.