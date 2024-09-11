Gegara Anak Nyalakan Lilin saat Mati Lampu, Rumah di Lombok Timur Ludes Terbakar

SELONG - Rumah milik Inak Anan (60) Warga Dusun Gubuk Daya RT 01 Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur ludes terbakar. Insiden ini terjadi Selasa 10 September 2024 malam sekitar pukul 20.30 Wita. Api diduga dari lilin yang dinyalakan di atas karpet lantai rumah saat terjadi pemadaman lampu di wilayah Sambelia.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nikolas Oesman mengungkapkan, kejadian itu bermula dari terjadinya pemadaman lampu di wilayah Sambelia sehingga anak korban menyalakan lilin diletakkan di atas karpet lantai rumahnya.

Sedangkan keluarga termasuk pemilik rumah sedang asyik nongkrong di kios tetangga sembari menunggu nyala lampu. Sementara, anak dan menantu korban sedang tidur di kamarnya.

"Sekitar pukul 20.30 Wita dari keluarga besar atau saksi an. MAHNI melihat ada asap, namun dia kira asap dari tetangganya yang bakar sampah, namun baru sadar saat melihat api membesar ternyata membakar rumahnya," ungkap Nikolas.