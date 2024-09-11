Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gegara Anak Nyalakan Lilin saat Mati Lampu, Rumah di Lombok Timur Ludes Terbakar

Ramli Nurawang , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |13:19 WIB
Gegara Anak Nyalakan Lilin saat Mati Lampu, Rumah di Lombok Timur Ludes Terbakar
Kebakaran (foto: freepik)
A
A
A

SELONG - Rumah milik Inak Anan (60) Warga Dusun Gubuk Daya RT 01 Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur ludes terbakar. Insiden ini terjadi Selasa 10 September 2024 malam sekitar pukul 20.30 Wita. Api diduga dari lilin yang dinyalakan di atas karpet lantai rumah saat terjadi pemadaman lampu di wilayah Sambelia.

Kasi Humas Polres Lombok Timur, Iptu Nikolas Oesman mengungkapkan, kejadian itu bermula dari terjadinya pemadaman lampu di wilayah Sambelia sehingga anak korban menyalakan lilin diletakkan di atas karpet lantai rumahnya.

Sedangkan keluarga termasuk pemilik rumah sedang asyik nongkrong di kios tetangga sembari menunggu nyala lampu. Sementara, anak dan menantu korban sedang tidur di kamarnya.

"Sekitar pukul 20.30 Wita dari keluarga besar atau saksi an. MAHNI melihat ada asap, namun dia kira asap dari tetangganya yang bakar sampah, namun baru sadar saat melihat api membesar ternyata membakar rumahnya," ungkap Nikolas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190736//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-wvAJ_large.jpeg
Buntut Terra Drone Terbakar, Pramono Berencana Siapkan Pergub untuk Ketertiban Gedung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190172//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xHIj_large.jpg
Pramono Dorong Percepatan Renovasi Pasar Induk Kramat Jati Pascakebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190147//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-qItn_large.jpg
Pascakebakaran, Pramono Salurkan Bantuan Rp600 Juta ke Pedagang Pasar Induk Kramat Jati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement