Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kericuhan Pertunjukan Seni  Bantengan di Malang, Pria Sabetkan Parang Lukai 3 Pemuda

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |12:28 WIB
Kericuhan Pertunjukan Seni  Bantengan di Malang, Pria Sabetkan Parang Lukai 3 Pemuda
Polisi amankan situasi kericuhan usai pertunjukan seni bantengan. (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Pertunjukan seni tradisional bantengan di Kabupaten Malang diwarnai kericuhan dengan senjata tajam (sajam). Akibatnya tiga orang mengalami luka serius dan harus dilakukan perawatan di rumah sakit.

Kapolsek Singosari Kompol Masyhur Ade menjelaskan, peristiwa carok ini terjadi usai pertunjukan bantengan di RT 5 RW 1 Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, pada Rabu tengah malam (11/9/2024) pukul 23.15 WIB. Kericuhan tiba-tiba terjadi tanpa sebab yang pasti.

"Kemudian yang bersangkutan (terduga pelaku) reflek keluar dari rumah membawa golok dan mengacungkan golok Jenis parang kepada massa yang ricuh dengan maksud untuk menghalau massa," ucap Masyhur Ade, dikonfirmasi pada Jumat pagi (13/9/2024).

Sekelompok pemuda yang merasa terancam dengan keberadaan terduga pelaku membawa sajam akhirnya mencoba menghalaunya. Tapi yang terjadi terduga pelaku berinisial Nurkholis, yang tinggal di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, itu menyabetkan parang ke segala arah membabi buta.

"Parang itu disabetkan ke segala arah, sehingga melukai tiga orang," kata dia.

Peristiwa itu akhirnya memantik masyarakat jadi kian beringas. Sejumlah orang langsung melakukan pengeroyokan ke Nurkholis, hingga akhirnya diamankan oleh petugas Bhabinkamtibmas dan Babinsa, yang turut berjaga di sekitar area pertunjukan seni bantengan.

"Kemudian Bhabinkamtibmas dan Babinsa mengamankan pelaku ke rumah Pak Ketua RT 05. Namun dikarenakan massa sudah mulai banyak berkumpul sehingga Bhabinkamtibmas menghubungi piket Polsek Singosari untuk melakukan upaya evakuasi pelaku," terangnya.

Akibatnya tiga orang yakni Afiando Candra Putra (24), warga Dusun Bodean Putuk, Desa Toyomarto, mengalami luka robek di telapak tangan kanan, Dio Bagus Alfianto (28) mengalami luka robek pada kaki kiri dan telapak tangan kanan, sedangkan satu korban lagi yakni Ahmad Junaedi alias Mamad (31) juga mengalami luka robek di beberapa bagian tubuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190288//delpedro-hHrZ_large.jpg
Delpedro dkk Didakwa Pasal Berlapis soal Penghasutan Timbulkan Kericuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181113//viral-OqE7_large.jpg
Viral! Ibu Ini Menangis Minta Keadilan Anaknya yang Diduga Dianiaya di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/624/3181040//viral-JSD1_large.jpg
Viral! Anak SD Diduga Dianiaya hingga Matanya Merah dan Lebam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178379//anak_dianiaya_ibu_tiri_hingga_tewas-wgY7_large.jpg
Sadis! Bocah 6 Tahun di Bojonggede Tewas Dianiaya Ibu Tiri Berhari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176285//kasus_pemukulan-MmiI_large.jpg
Niat Tagih Utang, Pria Ini Malah Diteriaki Maling hingga Dikepung Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171508//gojek-fbs1_large.jpg
Driver Dianiaya Perwira TNI di Pontianak, Gojek Janji Beri Perlindungan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement