4 Fakta Jenderal Kopassus Adik Krishna Murti Tembus Bintang 3, Punya Karier Cemerlang

M Fadjar resmi sandang bintang tiga di TNI. (Foto: Dok Ist)

JAKARTA – Pangdam Siliwang Mayjen Mohammad Fadjar ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjadik Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI. Dengan mutasi tersebut, Fadjar resmi menyandang bintang 3 atau Letnan Jenderal (Letjen).

Berikut sejumlah faktanya:

1. Keputusan Panglima TNI

Jenderal yang malang melintang di Korps Baret Merah Kopassus ini mengantikan posisi Laksamana Madya TNI Maman Firmansyah yang ditunjuk sebagai Staf Khusus Kasal.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1080/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 130 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 68 Pati TNI AD, 39 Pati TNI AL, dan 23 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, dikutip Jumat (13/9/2024).

2. Adik Kandung Krishna Murti

Diketahui, Mohammad Fadjar merupakan adik kandung Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Krishna Murti. Keduanya memiliki karier cemerlang di instansi masing-masing.

3. Lulusan Akmil 1993

Mohammad Fadjar merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993. Pria kelahiran 14 Agustus 1971, Ambon, Maluku ini juga memiliki banyak pengalaman.