HOME NEWS NASIONAL

Profil Letjen Mohammad Fadjar Adik Kandung Irjen Krishna Murti

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |07:00 WIB
Profil Letjen Mohammad Fadjar Adik Kandung Irjen Krishna Murti
Mohammad Fadjar Saat Masih Menyandang Mayjen. Foto: Wikipedia.
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan sejumlah rotasi jabatan di internal militer. Diantaranya adalah, Letjen Mohammad Fadjar yang menjabat sebagai Komandan Kodiklat TNI. 

Adik dari Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti tersebut, kini telah menyandang Jenderal bintang tiga atau Letjen. Ia diketahui pernah menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan TNI. 

Fadjar, merupakan lulusan Akademi Militer (1993) ini berasal kecabangan Infanteri (Kopassus) dan memiliki beragam tugas militer dan non militer, baik di dalam maupun di luar negeri yang sudah dialami, diantaranya operasi militer di Timor-Timor.

Jabatan terakhirnya adalah Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi. Selain itu, Fadjar merupakan anak dari Brigjen TNI. (Purn.) H. Bom Soerjanto (Alm.), Purnawirawan TNI-AD yang merupakan lulusan Akademi Militer Nasional (1966) dari korps Artileri Medan dan juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2006—2010).

Adapun sejumlah pendidikan militer yang pernah ditempuh, yakni; 

Akademi Militer (1990—1993)

Sussarcab Infanteri (1993)

Dik PARA

Dik PARA Utama

Dik Free Fall

Dik Komando

Suslapa (2003)

Seskoad Dikreg XLV (2007)

Sesko TNI Dikreg 43 (2016)

Lemhannas PPSA 23 (2021)

Sementara, riwayat jabatannya diantara lain;

 

